Ruchira Jadhav - Rohit Shinde News: बिग बॉस मराठी 4 शो चांगलाच गाजला. बिग बॉस मराठी 4 च्या निमित्ताने एक गोष्ट घडली जिची बरीच चर्चा झाली. बिग बॉसच्या इतिहासात पहिल्यांदा बिग बॉस मराठी 4 मध्ये रोहीत शिंदे - रुचिरा जाधव हे कपल सहभागी झालं.

पण बिग बॉसच्या घरात असताना रोहीत - रुचिरामध्ये वाजलं. दोघांमध्ये टोकाचे वाद आणि मतभेद झाले. आणि दोघांचं ब्रेकअप झाल्याच्या चर्चा रंगु लागल्या. काल म्हणजेच १३ जुलैला रुचिराचा वाढदिवस झाला. त्यानिमित्ताने रोहीत - रुचिरा पुन्हा एकत्र आलेले दिसले.

रुचिराचा वाढदिवसाला रोहीतची डेट - भेट

रुचिराचा वाढदिवस काल झाला. १३ जुलैला रुचिराने वाढदिवसानिमित्त सुंदर फोटो पोस्ट केले होते. रुचिरा गुलाबी रंगाच्या ड्रेसमध्ये खुप सुंदर दिसत होती. रुचिराच्या फॅन्सनी तिला वाढदिवसाच्या भरभरुन शुभेच्छा दिल्या.

पण या सगळ्यात रुचिराचा बॉयफ्रेंड रोहीत तिला शुभेच्छा देतो का? याकडे सर्वांचं लक्ष होतं. पण वाढदिवस उलटून गेल्यावर रोहीतने रुचिराला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्यात. इतकंच नव्हे तर, रोहीत - रुचिराने खास डेट - भेट घेतलीय.

रुचिराच्या वाढदिवसाला रोहीत म्हणतो...

रोहीत आणि रुचिरा रोमॅंटीक डेटवर गेले आहेत. या डेटमध्ये त्यांनी एक विला बुक केलेला दिसतोय. Its Your Special Day, Happy Birthday To You अशा शब्दात रुचिराने रोहीतला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

या शुभेच्छा देताना रोहीतने रुचिरासोबतचा रोमॅंटीक फोटो पोस्ट केलाय. याशिवाय खाली एका छोट्या बॉक्समध्ये रोहीत लिहीतो.. Last but Special Entry (शेवटी आलोय पण स्पेशल आलोय)

