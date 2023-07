Who Will Be Ranbir Kapoor's Sita In Nitesh Tiwari's Ramayana साउथस्टार प्रभास आणि बॉलिवूड अभिनेत्री क्रिती सेनन स्टारर 'आदिपुरुष' रिलीज झाल्यापासूनच चर्चेत आहे.

या चर्चेचे कारण म्हणजे चित्रपटाशी संबंधित वाद. चित्रपटातील संवाद असो किंवा कलाकारांचा लूक प्रेक्षकांनी या चित्रपटात हजारो चुका काढल्या. बराच वाद झाला आणि विरोधाचा फटका चित्रपटाच्या कमाईवर पडला.

आता 'आदिपुरुष' चित्रपटाच्या अपयशानंतर आता प्रेक्षकांच्या नजरा रामायण या चित्रपटाकडे लागल्या आहेत. आमिर खानच्या दंगल सिनेमामुळे लोकप्रिय झालेला दिग्दर्शक नितेश तिवारी रामायण सिनेमा तयार करणार आहेत.

त्यामुळे आता प्रेक्षक आणि समिक्षकांच्या नजराही या सिनेमाकडे वळाल्या आहेत. या चित्रपटाबाबत नवनवीन अपडेट समोर येत आहे. गेल्या काही दिवसांपुर्वी या सिनेमात आलिया अन् रणबीर कपुर हे सिता आणि रामाच्या भुमिकेत दिसणार अशी चर्चा होती.

त्यानंतर आदिपुरुषच्या वादानंतर आलियानं या सिनेमातुन काढता पाय घेतला. आलिया या चित्रपटात सितेची भुमिका साकरणार नसल्याचं बोललं जात होत. आता या बातमीने आलिया अन् रणबीरच्या चाहत्यांना धक्का बसला.

(Alia Bhatt Or Sai Pallavi?)

आलिया नाही तर सीतेच्या भूमिकेत कोण?

मिडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, निर्मात्यांनी रणबीरसोबत आता दुसरी अभिनेत्री शोधली आहे. साऊथची सुंदरी साई पल्लवी हिला या चित्रपटात कास्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याच बोललं जातं आहे. त्यामुळे या चित्रपटात रणबीर रामाच्या आणि साई पल्लवी सीतेच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.

दिवाळीला चित्रपटाची घोषणा होणार!

समोर आलेल्या माहिती नुसार निर्माते या वर्षाच्या डिसेंबर पर्यंत चित्रपटाचं शूटिंग सुरू करण्याचा विचार करत आहेत. 'रामायण' चित्रपटाची घोषणा दिवाळीच्या मुहूर्तावर होईल असा अंदाज आहे. 'रामायण'चे निर्माते अल्लू अरविंद, मधु मंतेना आणि नमित मल्होत्रा ​​असतील. रणबीर कपुर हा अॅनिमल चित्रपटात दिसणार आहे.