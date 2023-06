Tiger 3 Video: क्या बात है.. टायगर ३ च्या सेटवर एकत्र दिसले शाहरुख - सलमान, फॅन्सकडून एकच जल्लोष

Tiger 3 Salman - Shah Rukh Leak Video News: शाहरुखच्या पठाण मध्ये सलमान खानने पाहुण्या कलाकाराची भूमिका साकारली आणि प्रेक्षकांनी एकच थिएटरमध्ये एकच कल्ला केला.

आता सर्वांना उत्सुकता आहे ती म्हणजे सलमानच्या आगामी टायगर ३ ची. या सिनेमात पुन्हा एकदा शाहरुख - सलमान एकत्र दिसणार आहेत. 'पठाण' प्रमाणेच सलमानच्या 'टायगर 3' चित्रपटात शाहरुखचा कॅमिओ असणार आहे.

(Salman khan and Shahrukh Khan seen together on the sets of ‘Tiger 3’)

बॉलिवूडच्या या दोन्ही सुपरस्टार्सनी काही दिवस मुंबईत शूटिंगही केले. दोघांनी एकत्र अॅक्शन सीन शूट केले. आता सेटवरील एक व्हिडिओ इंटरनेटवर लीक झाला आहे.

यामध्ये दोघेही आलटून-पालटून सेटमधून बाहेर पडताना दिसत आहेत. त्यांची छोटीशी झलक पाहून चाहत्यांच्या आनंदाला उधाण आलंय.

सलमान शाहरुख टायगर 3 व्हिडिओ व्हायरल:

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये शाहरुख खान त्याच्या 'पठाण' लूकमध्ये दिसत आहे. त्याच वेळी, सलमान तपकिरी टी-शर्ट आणि काळ्या कार्गोमध्ये आहे.

त्याच्या चेहऱ्यावर जखमा दिसत आहेत, जो शूटिंगचा भाग आहे. मात्र, हा व्हिडिओ दोन आठवड्यांपूर्वीचा आहे.

हा व्हिडिओ पाहून पठाण नंतर पुन्हा एकदा शाहरुख - सलमान एकत्र दिसणार असल्याच्या बातमीवर शिक्कमोर्तब झालंय.

सलमान खानच्या या सिनेमात कतरिना कैफही आहे. यंदाच्या दिवाळीच्या मुहूर्तावर हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. हिंदी व्यतिरिक्त तो तामिळ आणि तेलुगुमध्येही प्रदर्शित होणार आहे.

यशराज फिल्म्सच्या बॅनरखाली बनलेली ही फ्रँचायझी 2012 मध्ये सुरू झाली. पहिल्या चित्रपटाचे नाव होते 'एक था टायगर'. याचे दिग्दर्शन कबीर खान यांनी केले होते.

चित्रपटात सलमान (अविनाश सिंग राठोड) आणि कतरिना (झोया) व्यतिरिक्त रणवीर शौरी, रोशन सेठ, गिरीश कर्नाड हे सहाय्यक भूमिकेत होते.

पुढे टायगर जिंदा है सिनेमा सुद्धा सुपरहिट झाला. आता टायगर ३ मध्ये सलमान - शाहरुख एकत्र असल्याने हा सिनेमा सुपर डुपर हिट होणार होणार यात शंका नाही.