Lata Mangeshkar Anniversary: मेरी आवाज हि पेहचान है.. ओडिशात लता मंगेशकर यांना अनोख्या कलेतून आदरांजली

By

Lata Mangeshkar Death Anniversary: लता मंगेशकर यांची आज पुण्यतिथी. लता मंगेशकर यांनी गाणी आणि त्यांच्या स्मृती मनातून निघून जाणं शक्य नाही. दिवसातून एकदा तरी कळत नकळत पणे लता मंगेशकर यांची गाणी ऐकण्यात येतात. विचारांचे वादळ असलेल्या मनाला काहीशी शांतता मिळते. आज लता मंगेशकर यांच्या स्मृतीनिमित्त अनेक कलाकार त्यांना मानवंदना देत आहेत.

(sand artist Sudarsan Pattnaik created a 6ft high sand sculpture with the message Tribute to lata mangeshkar )

हेही वाचा: Lata Mangeshkar Anniversary: ५ वर्षांची असतानाच डॉक्टरने सांगितलेलं, "लता मंगेशकर मृत्यूच्या दाढेत.."

अशातच ओडीशा मध्ये वाळू कलेच्या माध्यमातून लता दीदी यांना अनोख्या पद्धतीने आदरांजली देण्यात आली आहे. लता मंगेशकर यांच्या पहिल्या पुण्यतिथीनिमित्त, वाळू कलाकार सुदर्शन पटनायक यांनी ओडिशातील पुरी बीचवर 'भारतरत्न लता जी यांना श्रद्धांजली, मेरी आवाज ही पहचान है' या संदेशासह 6 फूट उंचीचे वाळूचे शिल्प तयार केले.

लता मंगेशकर या गेल्या वर्षीच आपल्यातून निघून गेल्या. त्यांच्या जाण्याने संगीत क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले आहे. लता मंगेशकर जितक्या अप्रतिम गायिका होत्या तितक्याच त्या त्यांचे प्रत्येक नातेसंबंध जपत होत्या. त्यांचे कुटुंबावर आणि आई-वडिलांवर खूप प्रेम होते. एवढेच नाही तर त्यांनी आई-वडिलांनाही देवाचा दर्जा दिला होता.

हेही वाचा: Lata Mangeshkar: पृथ्वीवर शेवटचा मानवी श्वास सुरु राहील तोपर्यंत दीदींचा सूर तरळत राहील

लता मंगेशकर यांच्या निधनानंतर कुटुंबीयांनी त्यांच्या नावाने लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जाहीर केला होता. हा पुरस्कार राष्ट्र, लोक आणि समाजासाठी उत्कृष्ट आणि कधीही न विसरता येणारे योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना दिला जाईल.

लता मंगेशकर यांनी त्यांच्या हयातीत अनेक सामाजिक उपक्रम हाती घेतले होते. लता मंगेशकर यांना वृद्धाश्रमाची निर्मिती करायची होती. याशिवाय त्यांना संगीत विद्यालयाची सुद्धा निर्मिती करत होती.