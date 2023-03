Sanjay Dutt: पहिल्यांदाच जुळून आलाय योग..! संजूबाबा आणि Shah Rukh Khan 'या' आगामी सिनेमात एकत्र

Shah Rukh Khan - Sanjay Dutt News: शाहरुख खानचा पठाण (Pathaan) सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट झाला. पठाणने बॉक्स ऑफिसवर सगळे रेकॉर्ड ब्रेक केले.

पठाणने बॉक्स ऑफिसवर 1000 कोटींचा टप्पा पार केला आहे. पठाण नंतर शाहरुखच्या आगामी जवान (Jawan) आणि डंकी (Dunki) सिनेमाची सगळेजण आतुरतेने वाट पाहत आहेत. अशातच बॉलिवूडचा बाबा संजय दत्त शाहरुख खान सोबत काम करणार आहे.

(Sanjay dutt and Shah Rukh Khan together first time in upcoming movie jawan)

शाहरुख आणि संजय दत्त पहिल्यांदाच एकत्र काम करणार आहेत. असं नाही शाहरुख आणि संजूबाबाने एकत्र काम केलं नाही. २००७ साली आलेल्या ओम शांती ओम सिनेमातल्या एका गाण्यात संजय आणि शाहरुख खानने एकत्र डान्स केला.

याशिवाय २०१२ ला आलेल्या रा वन सिनेमात संजूबाबाने शाहरुख सोबत पाहुण्या कलाकाराची भूमिका साकारली होती.

आता संजूबाबा आणि शाहरुख पहिल्यांदाच पुन्हा एका सिनेमाच्या निमित्ताने एकत्र येणार आहेत. हा सिनेमा म्हणजे जवान. जवानचे दिग्दर्शक atlee आधी 'पुष्पा' फेम अभिनेता अल्लू अर्जुनला जवान साठी कास्ट करत होते.

पण अल्लू अर्जुनने जवान मध्ये काम करण्यास नकार दिला. आता अल्लू अर्जुन नंतर दिग्दर्शक atlee संजय दत्तला कास्ट करण्याच्या विचारात आहेत. संजय दत्तने सुद्धा शाहरुखच्या जवान मध्ये काम करण्यास नकार दिलाय.

संजय दत्त सध्या काश्मीरमध्ये आहे. संजुबाबा थलपथी विजय स्टारर 'लिओ' चे शूटिंग करत आहे, पण तो लवकरच मुंबईला परतणार असून शाहरुख खानची भेट घेणार असल्याचं समजतंय.

याशिवाय संजूबाबा सध्या हेरा फेरी ३ सिनेमाचं शूटिंग सुद्धा करणार आहे. 'जवान' हा एक अॅक्शन एंटरटेनर असल्याचं म्हटलं जात आहे. जून 2023 मध्ये जवान प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्याची शक्यता आहे.

काहीच दिवसांपूर्वी जवान च्या सेटवरून एक व्हिडिओ व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये शाहरुख खान साऊथच्या चित्रपटांप्रमाणे मास लूकमध्ये दिसत आहे.

त्याची अ‍ॅक्शनही तशीच आहे. तो ज्या पद्धतीने शत्रूंना हरवत आहे ते पाहून चाहते उत्साहित झाले.

हा लूक पाहण्यासाठी चाहत्यांना प्रतीक्षा करणे कठीण झाले आहे. थोड्यावेळातच हा लुक सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे.