सलमानच्या 'प्यार करोना' गाण्यावर शाहरुखची कोपरखळी

Finally hamara YouTube channel shuru ho gaya hai, jaiye aur mera naya gaana dekhen aur enjoy karein. #PyaarKarona (Link in bio) @thesajidwajid @adityadevmusic @hussain.dalal @believe_india @saajan_singh23 @abhiraj88 #StayHome #Lockdown #NewMusic #IndiaFightsCorona

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan) on Apr 20, 2020 at 2:31am PDT