बॉलीवूडच्या किंग खानचा पठाण प्रदर्शित झाल्यानंतर जे काही घडलं ते सगळ्यांसमोर आहे. त्याच्या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली होती. मात्र त्याचा काही एक परिणाम प्रेक्षकांवर, चाहत्यांवर झाला नाही. याउलट भारतात आणि परदेशात या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला होता.

पठाणनंतर शाहरुखचे आणखी तीन चित्रपटात येत्या वर्षात प्रदर्शित होणार आहे. त्याच्या जवान नावाच्या चित्रपटाची मोठ्या प्रमाणात चर्चा आहे. शाहरुख हा सोशल मीडियावर त्याच्या चाहत्यांच्या प्रश्नांना उत्तरं देत असतो. आस्क एसआऱके नावाच्या त्याच्या या अभिनव उपक्रमाला चाहत्यांचा मोठा प्रतिसादही मिळाला आहे. यापूर्वी चाहत्यांनी शाहरुखला त्याच्या वैयक्तिक आय़ुष्यावरुनही काही प्रश्न विचारले होते.

शाहरुख तू स्मोकिंग कधी सोडणार आहेस पासून तुझ्या फिटनेसचे सिक्रेट यासारख्या प्रश्नांना शाहरुखनं दिलखुलासपणे उत्तरंही दिली आहेत. त्यामुळेच की काय चाहत्यांनी त्याला त्याच्या घरातील पाळीव प्राण्यांवरुनही प्रश्न विचारले. यावेळी मात्र त्या प्रश्नांना उत्तर देताना किंग खानचा अंदाज काहीसा वेगळा असल्याचे दिसून आले. शाहरुखला त्याच्या चित्रपटाचे प्रमोशन करण्यासाठी ट्विटर सारखे मोठे माध्यम मिळाले आहे. त्याला ट्विटरवर फॉलो करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे.

चाहत्यांच्या प्रश्नांना उत्तरं देताना एसआरकेचा सेन्स ऑफ ह्युमर आपल्याला दिसून येतो. त्याच्या #AskSRK सेशनमध्ये त्याला चाहत्यांनी वेगवेगळे प्रश्न विचारुन भंडावून सोडले होते. एका युझर्सनं त्याच्या घरातील मांजरीचा व्हिडिओ शेयर केला आहे. त्यामध्ये ती मांजर पठाण मधील गाण्यावर थिरकताना दिसत आहे. त्यावर त्या युझर्सनं शाहरुखला एख प्रश्न विचारला आहे. सर मला वाटतं, माझ्या मांजरीला देखील तुमचा चित्रपट खूपच आवडला आहे. त्यावर शाहरुखनं दिलेलं उत्तर चर्चेत आलं आहे.

तुझ्या मांजरीला माझ्याकडून खूप सारं प्रेम...तिला माझा नमस्कार सांग. आता फक्त काही कुत्र्यांना माझा चित्रपट आवडायचा बाकी आहे. त्यांना जर माझा चित्रपट आवडला तर मग मी निश्चिंत होईल. मला कोणतीही चिंता राहणार नाही. शाहरुखच्या त्या उत्तरानं त्याला नेटकऱ्यांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रियाही दिल्या आहेत. एका युझर्सनं विचारलं आहे की, सर आपण म्हणता त्याप्रमाणे मग हे कुत्रे आहे तरी कोण, हे सांगून जा... तुम्ही तुमच्यावर टीका करणाऱ्यांना स्पष्टच सुनावले आहे.