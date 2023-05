Shahrukh Khan चे खास मित्र म्हटले की त्या लिस्टमध्ये त्याची स्वतःची पत्नी गौरी खान,सलमान खान,करण जोहर यांची नावं समोर येतात. म्हणजे हेच इतकी वर्ष सगळे सत्य मानत आले आहेत. पण आता इतक्या वर्षांनी खुलासा होतोय की शाहरुखचा बेस्ट फ्रेंड कुणीतरी भलताच आहे.

आपली मुलं आर्यन खान,सुहाना खान आणि अब्राहम खान यांच्याशी खूप खास बॉन्ड शाहरुख शेअर करतो. एका थ्रोबॅक व्हिडीओत किंग खान आर्यन खानसोबत खेळताना दिसत आहे. यादरम्यान शाहरुख खाननं आपल्या मुलाला स्वतःचा चांगला मित्र म्हणून संबोधलं आहे. या व्हायरल व्हिडीओला प्रेक्षकांनी खूप पसंत केलं आहे.

या व्हिडीओ क्लाीपमध्ये शाहरुख खान बोलताना दिसतोय की,''माझे फार मित्र नाही आहेत त्यामुळे मी माझ्या मुलाला आर्यन खानला माझा चांगला मित्र मानतो.आणि हे खरं आहे.तोच माझा सगळ्यात जवळचा मित्र आहे. माझे चार लहानपणीचे मित्र आहेत. आता तुम्हाला वाटेल आर्यन माझा मित्र म्हणून खूप लहान आहे पण मी त्याला माझा सगळ्यात चांगला मित्र मानतो. सुहाना,आर्यनची बेस्ट फ्रेंड आहे''.(Shahrukh Khan Old Video Viral, king khan reveal his best friend name)

मध्येच शाहरुखला टोकत आर्यन म्हणतो,''नाही..'', तेव्हा किंग खान हसत म्हणतो,''ठीक आहे..पण मला वाटतं माझी मुलं माझे सगळ्यात जवळचे मित्र आहेत''.

सोशल मीडियावर एका नेटकऱ्यानं या व्हिडीओवर कमेंट करत लिहिलं की-''तुमचे क्राइम पार्टनर म्हणून आधीपासनं घरातच चार सगळ्यात चांगले मित्र आहेत..आर्यन, सुहाना,अबराम आणि गौरी..तुम्ही तुमचं पूर्ण आयुष्य या ४ मित्रांना दिलं आहे. त्यामुळे त्यांनी देखील तुमच्याशी कधी शत्रूत्व नाही ठेवलं. तुम्ही एक केअरिंग हजबंड,डॉटिंग फादर,एक जोकर, एक शेफ, एक पीएस ३ प्लेयर, एक ट्रॅव्हलर..सगळंच आहात..जे बेस्ट तुम्हाला करता येईल ते तुम्ही केलं''.

आणखी एका नेटकऱ्यानं लिहिलं आहे- ''शाहरुख जेव्हा तू घराबाहेर असतोस तेव्हा तुझा स्टारडम आम्ही अनुभवतो पण जेव्हा तू घरी असतोस,तुझ्या गार्डनच्या जवळ,घरातील बालकणीत कुठेही दिसतोस तेव्हा तू खूप सर्वसामान्य माणसासारखा वागतोस..तू एक असं आयुष्य जगतोस जसं एक आनंदी माणूस आपलं आयुष्य कुटुंबासोबत जगेल''.

शाहरुखच्या वर्कफ्रंट विषयी बोलायचं झालं तर तो लवकरच 'जवान' सिनेमात दिसणार आहे. साऊथचा सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक एटली या सिनेमाचं दिग्दर्शन करणार आहे. या सिनेमात शाहरुख सोबत नयनतारा, विजय सेतुपति देखील दिसणार आहेत. याव्यतिरिक्त राजकुमार हिरानी यांच्या 'डंकी' सिनेमात तापसी पन्नू सोबत शाहरुख दिसणार आहे. हा सिनेमा २२ डिसेंबर २०२३ रोजी रिलीज होणार आहे.