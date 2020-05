एका गाण्यासाठी तब्बल 21 देशातील 112 कलाकार आले एकत्र, या गाण्याचा व्हिडिओ तुम्ही पाहाच...

मुंबई : 'दिल चाहता है' चित्रपट 2001 साली प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाची कथा तीन मित्रांची होती. ज्यामध्ये अभिनेता आमिर खान, सैफ अली खान आणि अक्षय खन्ना मुख्य भूमिकेत होते. चित्रपटाचे दिग्दर्शन अभिनेता फरहान अख्तरने केले होते. या चित्रपटातील 'दिल चाहता है...' हे गाणं तेव्हा तुफान गाजलं होत. आता गायक शंकर महदेवन यांनी हेच गाणं 'बकर्ली इंडिया इन्सेबल' या म्युझिक स्कूलसोबत एकत्र येऊन रिक्रिएट केले आहे. हे गाणं रिक्रिएट करण्यामागचा उद्देश म्हणजे लोकांना घरीच राहा सुरक्षित राहा असे सांगणे आहे.

तसेच याचा आणखी एक उद्देश म्हणजे लॉकडाऊनमुळे ज्यांच्या आयुष्यावर परिणाम झाला आहे, अशा मनोरंजन क्षेत्रात स्ट्रगल करणारे कलाकार आणि ज्युनिअर आर्टिस्ट यांना मदत करणे हा आहे. विशेष म्हणजे या गाण्यासाठी या चित्रपटातील कलाकार अभिनेता आमिर खान आणि फरहान अख्तर यांच्यासोबत 21 वेगवेगळ्या देशातील 112 कलाकार एकत्र आले आहेत.

'दिल चाहता है'च्या रिक्रिएट व्हर्जनची सुरवात आमिर खानच्या एका मॅसेजने होते. गाण्याच्या सुरवातीला आमिर म्हणतो, 'आजवर जेवढे चित्रपट मी केले आहेत त्त्या चित्रपटांतील गाण्यांपैकी 'दिल चाहता है' हे गाणं माझं सगळ्यात जास्त आवडतं आहे. शंकर, एहसान लॉय यांनी हे गाणं खूप सुंदररित्या संगीतबद्ध केले आहे आणि जावेद अख्तर यांनी लिहिले आहे. मी हे ऐकून खूप आनंदी झालो की 'बकर्ली इंडिया इन्सेबल' म्युझिक स्कूल यांनी हे गाणं रिक्रिएट केले आहे. या गाण्यातून जो निधी जमा केला जाईल त्यातून ज्युनियर कलाकारांना मदत केली जाणार आहे. या सगळ्यांच्या समस्या लवकरात लवकर दूर झाल्या पाहिजेत. माझं मन सांगतेय की पुन्हा एकदा ते सुंदर दिवस परत येतील'.आमिरच्या या मेसेजनंतर गाणं सुरू होतं.

Dil Chahta Hai is back, and HOW! Thrilled to collaborate on this funky version by @Shankar_Live with @berkleeindiaexchange.

Video by @btosproductions!

Each view helps someone in need so please SHARE! #BIXCovidFund #berkleeindianensemble https://t.co/LcTqT5aLO1

— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) May 5, 2020