Shashank Ketkar: कितीही मोठा झाला तरी नाळ मात्र साताऱ्याशीच... वाडा पडणार म्हणुन शशांक भावुक

Shashank Ketkar Emotional Post News: होणार सून मी या घरची मालिकेतील लोकप्रिय अभिनेता म्हणजे शशांक केतकर. शशांक केतकरने कायमच वेगळ्या भूमिका साकारून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलंय.

शशांक केतकरच्या फॅन फॉलोईंग मध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. शशांक केतकरने सोशल मीडियावर एक नवीन पोस्ट लिहिली आहे. या पोस्टमध्ये शशांकने त्याचं साताऱ्यातील घर पाडणार असल्याचं सांगितलं आहे.

(shashank ketkar emotional after his birth home gets demolished)

शशांकने अलीकडेच सोशल मीडियावर पोस्ट केले आहेत. यात शशांकने साताऱ्यात ज्या नेने वाड्यात त्याचा जन्म झाला त्याचे फोटो पोस्ट केलेत.

या फोटोत शशांक, त्याची बायको, बहीण आणि आई दिसतेय. शशांक संपूर्ण कुटुंबासोबत खास पोझ देत या वाड्याच्या बाहेर उभा आहे. या वाड्याविषयी शशांकने भावुक पोस्ट शेअर केलीय.

हे फोटो पोस्ट करून शशांक लिहितो.. सातारा. ज्या वाड्यात माझा जन्म झाला तो हा नेने वाडा. खूप आठवणी आहेत या वाड्यातल्या.

काही महिन्यात आता हा पाडला जाईल आणि तिथे एका घरा ऐवजी, अनेक घरांची सात आठ मजली ईमारत उभी राहील.

आता हा वाडा फक्त काही फोटोस आणि आठवणीतच शिल्लक राहिल… अशी पोस्ट शशांकने लिहिली आहे.

शशांकने ही पोस्ट केल्यावर अनेक युजर्सनी कमेंट करत त्यांच्या प्रतिक्रिया दिल्यात. अभिनेत्री मयुरी देशमुख लिहिते.. वाड्याचं स्ट्रक्चर मस्त आहे.

एका युजरने कमेंट केलीय.. जपला पाहिजे असा वाडा आपल्या पुढच्या पिढीला दाखवायला..

एक युजर लिहितो.. खरंच. वाडा संस्कृती was the best. परत असे होणे नाही. आता फक्त आठवणींध्येच बघायचे वाडे. अशा कमेंट करत शशांकच्या फॅन्सनी त्यांचं प्रेम दर्शवलं आहे. शशांक सध्या स्टार प्रवाहवरील मुरांबा मालिकेत अभिनय करतोय.