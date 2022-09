Shehnaaz Gill: बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्लाच्या निधनाला आता एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. आजही त्याचे चाहते त्याच्या जाण्याचं दुःख व्यक्त करताना दिसतात. २ सप्टेंबर २०२१ रोजी हृद्यविकाराचा झटका येऊन सिद्धार्थचं मुंबईत त्याच्या राहत्या घरी निधन झालं होतं. त्याच्या निधानानं त्याचे कुटुंबिय,चाहते यांच्या सोबतच शहनाझ गिलला देखील मोठा धक्का बसला होता. आजही सिद्धार्थच्या अंत्यसंस्काराचा दिवस आठवला की कोसळून पडलेली शहनाझ गिल डोळ्यासमोर पटकन येते. दोघांची मैत्री बिग बॉस नंतर देशभरात प्रसिद्ध झाली होती. 'सिडनाज' असं नावही चाहत्यांनी त्यांच्या मैत्रीला ठेवलं होतं. पण आता सिद्धार्थच्या पहिल्या पुण्यतिथीला शहनाझ गिलने कोणतीच पोस्ट का केली नाही, एकेकाळी तर त्याच्या मैत्रीत अक्षरशः वेडी झाली होती,अशी चर्चा जोरदार रंगली आहे.(Shehnaaz gill did not post on siddharth shukla first death anniversary,here the reason to know)

सिद्धार्थ शुक्लाच्या मृत्यूच्या १३ दिवस आधीच शहनाझनं एक व्हिडीओ शेअर केला होता. ज्या व्हिडीओत सिद्धार्थ आपला आदर्श असल्याचं ती म्हणताना दिसतेय. ती एका टी.व्ही शो मध्ये सिद्धार्थसोबत गेली होती. ज्यात दोघही खूप एन्जॉय करताना दिसत आहेत. पण शहनाझनं कुठे विचार केला होता की एक दिवस आपण एकत्र नसू.आणि आपल्या मैत्रीचा असा दुःखद अंत होईल.

सिद्धार्थ शुक्लाच्या निधनानंतर शहनाझनं पहिली पोस्ट २८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी केली होती. तिनं आपलं एक गाणं त्याला समर्पित केलं होतं. त्यानंतर तिनं २९ ऑक्टोबरला एक गाण्याची क्लीप शेअर केली. सिद्धार्थविषयीची शेवटची पोस्ट तिने १२ डिसेंबर २०२१ रोजी शेअर केली होती. त्यानंतर शहनाझ गिलनं सिद्धार्थ शुक्लाचा फोटो किंवा कोणतीही पोस्ट शेअर केली नाही. एवढंच नाही तर तिने त्याच्या पहिल्या पुण्यतीथीला देखील काहीच पोस्ट केली नाही. यामागे नेमकं काय कारण आहे हे आता समोर आलं आहे.

एका वेबसाईटला शहनाझच्या जवळच्या सूत्रांनी याविषयी सांगितले आहे. त्यानुसार,शहनाझ गिल आता कधीच सिद्धार्थ विषयी कोणतीही पोस्ट सोशल मीडियावर करणार नाही. तिनं पहिल्यांदा 'तू यही है' गाण्याच्या माध्यमातून सिद्धार्थला श्रद्दांजली वाहिली होती. शहनाझसाठी सिद्धार्थ खूप खास होता. आणि त्याच्याविषयी तिला काहीच आता सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवर बोलायचं नाही. शहनाझच्या आठवणीत सिद्धार्थ कायम राहील. आशा आहे की SidNaaz चे चाहते या गोष्टीला समजून घेतील. शहनाझ खूप प्रयत्न करुन स्वतःला या दुःखातून आता सावरतेय. तिला वाटतं की लोकांनी आता तिच्या प्रोफेशनल आयुष्याविषयी बोलावं,पर्सनल लाइफ वर बोलू नये.