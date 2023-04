Baazigar: अजय देवगणचा सिनेमा 'फूल और कांटे' १९९१ साली प्रदर्शित झाला होता. हा सिनेमा बॉक्सऑफिसवर सुपरहिट ठरला होता. या सिनेमात त्याच्यासोबत मधु देखील होती. या सिनेमामुळे मधु रातोरात स्टार झाली होती. मधुला 'रोजा' सिनेमामुळे खूप प्रसिद्धी मिळाली होती. तिनं हिंदी सिनेमांसोबतच तामिळ,तेलुगु,कन्नड आणि मल्याळम सिनेमात काम केलं आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का मधूला 'बाजीगर' सिनेमा ऑफर झाला होता,ज्यासाठी तिनं नकार दिला होता.(Shilpa Shetty role in baazigar was offered to another actor)

शाहरुख खानचा 'बाजीगर' सिनेमा सुपरहिट ठरला होता. यामध्ये काजोल आणि शिल्पा शेट्टीनं काम केलं होतं. सिनेमाची गाणी,संवाद आजही प्रेक्षकांच्या ओठावर आहेत. या सिनेमात शिल्पा शेट्टीनं साकारलेली भूमिका आधी मधूला ऑफर केली गेली होती.

या गोष्टीचा खुलासा तिनं स्वतः केला होता. ईटाईम्सच्या एका रिपोर्टनुसार मधूनं 'बाजीगर' मधील भूमिकेला रिजेक्ट करावं लागलं असं म्हटलं होतं.

ती म्हणाली होती,''मला शिल्पाची भूमिका ऑफर झाली होती. पण मला त्या भूमिकेला नकार दिल्याचा मुळीच पश्चाताप नाही''.

जेव्हा अभिनेत्री मधूला विचारलं गेलं होतं की, 'तिचा क्रश कोण?', तेव्हा ती म्हणाली होती,''जेव्हा क्रशचा मुद्दा येतो तेव्हा माझ्या ओठांवर शाहरुखचं नाव येतं. ज्या पद्धतीनं तो स्क्रीनवर काम करतो,स्वतःला प्रेझेंट करतो..ते सगळंच मला आकर्षित करतं. मी त्याची सगळ्यात मोठी चाहती आहे''.

'' मला वाटतं त्याचे सिनेमे भले फ्लॉप होऊ देत,त्याची भूमिका लोकांना आवडली नसेल तरीही तो देवासमान आहे त्याच्या अनेक चाहत्यांसाठी''.

मधुच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी बोलायचं झालं तर तिनं व्यावसायिक आनंद शाह याच्याशी १९९९ मध्ये लग्न केलं होतं. तिला दोन मुली आहेत. याव्यतिरिक्त ती बॉलीवूड अभिनेत्री हेमामालिनीची भाची आहे.