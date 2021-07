राज कुंद्राची तुरूंगातील एक रात्र ते गेहना वशिष्ठचा सहभाग, जाणून घ्या सारं काही

मुंबई: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा (Shilpa Shetty) पती राज कुंद्रा (Raj Kundra) अटकेमुळे चर्चेत आला आहे. काल रात्री त्याला पॉर्न फिल्म रॅकेट (porn film racket) प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी (Mumbai police) अटक केली. राज कुंद्रा हाच या प्रकरणातील प्रमुख सुत्रधार असल्याचा आरोप आहे. (Shilpa Shettys husband Raj Kundra arrested Heres all you need to know about the controversial case dmp82)

पोलिसांच्या स्टेटमेंटमध्ये काय म्हटलय?

मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी राज कुंद्राच्या अटकेच्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब केले. "पॉर्नोग्राफीक चित्रपट बनवून काही अ‍ॅप्सवर प्रदर्शित केले जात असल्याच्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे फेब्रुवारी २०२१ मध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. आम्ही राज कुंद्राला १९-७-२०२१ रोजी अटक केली. तोच या प्रकरणात मुख्य कारस्थानकर्ता आहे" असे मुंबई पोलिसांच्या स्टेटमेंटमध्ये म्हटले आहे.

राज कुंद्राविरोधात फसवणूक कलम (४२०), (३४) (२९२), (२९३) अश्लील, असभ्य जाहीरात या आयपीसीच्या कलमातंर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

हेही वाचा: मुंबई: डिपॉझिटच्या पैशातून शाळा चालवत रफिक यांनी ६६० विद्यार्थ्यांना दिली फी माफी

रात्री कुठे ठेवलं?

अटक केल्यानंतर राज कुंद्राला लगेच मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या संपत्ती विभागातील पोलिसांनी वैद्यकीय तपासणीसाठी जे.जे.रुग्णालयात नेले. वैद्यकीय तपासणीनंतर राज कुंद्राला मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालयात नेण्यात आले. तिथे त्याला गुन्हे शाखेच्या कोठडीत ठेवण्यात आले. आज दुपारी १.३० वाजता राज कुंद्राला किला कोर्टात हजर करण्यात येईल.

हेही वाचा: बकरी ईद: 300 जनावरांच्या कत्तलीला मुंबई पालिकेची परवानगी

गेहना वशिष्ठची काय भूमिका ?

राज कुंद्राला ज्या पॉर्नोग्राफी प्रकरणात अटक करण्यात आलीय, त्याचा तपास या वर्षाच्या सुरुवातीपासून सुरु आहे. यामध्ये मॉडेल, अभिनेत्री गेहना वशिष्ठसह नऊ जणांना अटक करण्यात आलीय. या प्रकरणात युकेमधील प्रोडक्शन कंपनी केनरीनचा सहभाग समोर आल्यानंतर राज कुंद्राचे नाव समोर आले.

पोलिसांनी अधिकारी उमेश कामतला अटक केली. तो आधी राज कुंद्राकडे काम करायचा. गेहना वशिष्ठने शूट केलेले आठ अश्लील पॉर्नोग्राफीक व्हिडिओ सोशल मीडिया अ‍ॅपवर अपलोड केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. केनरीनमध्ये राज कुंद्रा भागीदार असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिलेय.