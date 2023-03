Shiv Thakare बिग बॉस जिंकला आणि Veena Jagtap चं 'ते' स्वप्न झालं पूर्ण..

By

Veena Jagtap News: शिव ठाकरेने बिग बॉस हिंदी १६ व्या सिझनचं विजेतेपद पटकावलं. शिवने त्याच्या उत्कृष्ट खेळाने बिग बॉस १६ च्या विजेतेपदावर स्वतःचं नाव कोरलं. शिव बिग बॉस १६ जिंकल्यानंतर वीणा जगतापचं सुद्धा एक अनोखं स्वप्न पूर्ण झालंय.

वीणा जगतापने सोशल मीडियावर एक लेटेस्ट फोटो पोस्ट केलाय. हा फोटो पाहून वीणाच्या फॅन्सनी सोशल मीडियावर तिचं अभिनंदन केलंय.

(Shiv Thakare wins Bigg Boss and Veena Jagtap's 'that' dream comes true)

वीणा जगतापने नवी गाडी विकत घेतलीय. वीणाने सोशल मीडियावर नव्या गाडीचा फोटो पोस्ट करून सर्वांना हि खुशखबर दिली आहे. हि चेहऱ्यावरची स्माईल खूप छान आहे. माझी पहिलीवहिली गाडी.

या निमित्ताने माझ्या कुटुंबात एका नव्या सदस्याची भर पडली आहे. अशी पोस्ट करून वीणाने तिचा आनंद सर्वांसोबत शेयर केलाय. वीणाने संपूर्ण मेड इन इंडिया असलेली टाटा मोटर्सची नवीन कार विकत घेतलीय.

शिवने बिग बॉस १६ चं उपविजेतेपद पटकावलं. बिग बॉसच्या १६ व्या सीझनमध्ये सलमाननं एमसी स्टॅनच्या नावाची घोषणा केली आणि शिवचे डोळे भरुन आले.

विजेतेपद जाहीर करण्यापूर्वी.. निकाल काहीही असो जिंकणारा व्यक्ती हा मंडलीचा असणार आहे याचा दोघांना विशेष आनंद होता. शिवला बिग बॉस १६ मध्ये उपविजेतेपदावर समाधान मानावं लागलं.

बिग बॉस १६ च्या प्रवासात वीणाने शिवला कायम सपोर्ट केला आहे. एकदा कन्फेशन रूममध्ये शिव वीणाचा उल्लेख करून ढसाढसा रडला होता.

तेव्हा वीणाने "तू वाघ आहेस. मी आहे तुझ्यासोबत.. अजिबात रडू नकोस.." अशा शब्दात वीणाने शिवला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आधार दिला होता.

शिवने काहीच दिवसांपूर्वी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली. शिव आणि वीणा बिग बॉस नंतर एकमेकांना कधी भेटणार याची दोघांच्या फॅन्सना उत्सुकता आहे.