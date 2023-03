Section 84.. काय आहे हे प्रकरण? Amitabh Bachchan यांची मोठी घोषणा.. दिसणार या भूमिकेत

By

Amitabh Bachchan New Movie: अमिताभ बच्चन त्यांच्या सिनेमातून कायम सामाजिक विषयांना स्पर्श करत असतात. मनोरंजन करण्यासोबतच प्रेक्षकांच्या डोळ्यात अंजन घालण्याचे काम अमिताभ करत असतात.

बच्चन साहेबांच्या आगामी सिनेमाची घोषणा झालीय. या सिनेमातून अमिताभ बच्चन पुन्हा एकदा सामाजिक विषय प्रेक्षकांसमोर आणणार आहेत. अमिताभ बच्चन यांच्या आगामी सिनेमाचं मोशन पोस्टर रिलीज झालंय.

सेक्शन ८४ (Section 84) असं अमिताभ बच्चन यांच्या आगामी सिनेमाचं नाव आहे. अमिताभ यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर ही माहिती दिली. त्यांनी एक व्हिडिओ क्लिप शेअर केली ज्यामध्ये लिहिले आहे,

'अमिताभ बच्चन in and as सेक्शन 84, रिभू दासगुप्ता लिखित आणि दिग्दर्शित'.

ही क्लिप शेअर करताना अमिताभ यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिले की, 'पुन्हा एकदा क्रिएटिव्ह लोकांची साथ मिळाल्याने मला आनंद होतोय. पुन्हा एकदा एक आव्हानात्मक भूमिका खुणावत आहे' अशी पोस्ट करून अमिताभ बच्चन यांनी नवीन सिनेमाची माहिती दिलीय.

काय आहे सेक्शन ८४?

IPC च्या कलम 84 नुसार म्हणजेच भारतीय दंड संहिता, 1860 नुसार, एखादी व्यक्ती चुकीचे कृत्य करत असताना, ती कृती कायदेशीररित्या चुकीची आहे हे माहित नसते

किंवा त्या व्यक्तीला आपल्या कृत्याचे स्वरूप माहित नसते, अशा परिस्थितीत, त्या व्यक्तीने संबंधित कृती केल्यास ती कृती गुन्हा मानला जाणार नाही. असं Section 84 मध्ये सूचित केलं गेलंय

Section 84 सिनेमात अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिकेत असल्याची घोषणा झाल्यानंतर सिनेमाचे दिग्दर्शक रिभू दासगुप्ता खूपच खूश आहेत. आनंद व्यक्त करताना ते म्हणाले, ' अमिताभ सरांसोबत पुन्हा एकदा काम करताना मला आनंद सन्मान वाटत आहे.

मी या क्षणाची वाट पाहत होतो." अशा शब्दात दिग्दर्शक रिभू दासगुप्ता यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. रिभू यांनी दिग्दर्शक म्हणून अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत याआधी तीन सिनेमात काम केलंय