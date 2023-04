By

Hanuman Jayanti 2023: आज संपूर्ण भारतात हनुमान जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी केली जात आहे. आजचा दिवस म्हणजे पवनपुत्र आणि माता अंजनीचा सुपूत्र हनुमान यांचा जन्मदिन आहे. या खास दिवशी चला जाणून घेऊया टी.व्हीच्या एका हनुमानाचा किस्सा.

टी.व्ही मालिका 'सिया के राम' मध्ये हनुमानाची भूमिका दानिश अख्तर सैफीनं साकारली होती. तसं पाहिलं तर हनुमान ही व्यक्तिरेखा अनेक कलाकारांनी साकारली आहे. रामाचा भक्त असलेल्या हनुमानाचा व्यक्तिरेखा ज्या-ज्या कलाकारांनी साकारली आहे त्यांच्याकडे पाहण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन हा नेहमी सन्मानपूर्ण राहिला आहे.(Sidharth Shukla rejected this muslim actor played the role of hanuman)

पण तुम्हाला माहित आहे का 'सिया के राम' मधील हनुमान ही व्यक्तिरेखा सुरुवातीला बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्लाला ऑफर झाली होती. आता यावर त्याचं उत्तर काय होतं हे कोणाला स्पष्ट माहित नाही. मेकर्सनी या भूमिकेसाठी सिद्धार्थला अप्रोच केलं होतं एवढं मात्र नक्की.

पण त्यानंतर खूप मनापासून ही हनुमानाची भूमिका साकारताना दिसला तो अभिनेता दानिश अख्तर सैफी. दानिश भले मुसलमान असेल पण तो पवनपुत्र हनुमानाचा मोठा भक्त आहे. दानिश अभिनेता होण्यासोबत एक पैलवान देखील आहे.

हेही वाचा: सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

दानिशचं व्यक्तिमत्त्व खूपच भारदस्त असल्यानं हनुमानाच्या भूमिकेसाठी तो परफेक्ट होता. त्यामुळे मेकर्सनी वेळ न दवडता लगेचच 'सिया के राम' मधील हनुमान म्हणून दानिशला कास्ट केलं.

'सिया के राम' २०१५ साली छोट्या पडद्यावर प्रसारित केली जायची. स्वतः दानिशनं या गोष्टीचा खुलासा केला होता की तो हनुमानाचा भक्त आहे. लहानपणापासूनच तो हनुमानाला ईश्वरसमान मानत आलाय असं देखील तो म्हणाला होता. दानिश हा बिहारमधील सिवान इथला राहणारा आहे. तो आपल्या फिटनेससाठी प्रसिद्ध आहे.

दानिशला लहानपणापासून रेसलर बनायचं होतं. द ग्रेट खलीनं त्याला WWE साठी ट्रेन केलं होतं..असं देखील दानिश म्हणाला होता. खलीनं दानिशला तब्बल ६ महिने ट्रेनिंग दिलं होतं. पण निवडी दरम्यान आवश्यक कागदपत्र देऊ न शकल्यानं दानिश अमेरिकेला जाऊ शकला नाही. त्यानंतर तो मुंबईत आला. आणि त्याला हनुमानाची भूमिका ऑफर झाली. हनुमानाच्य़ा भूमिके व्यतिरिक्त दानिशनं कन्नड सिनेमात भीमाची व्यक्तिरेखा साकारली आहे.