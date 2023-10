Sigham Again Ranveer Singh: बजरंगबली की जय! 'सिंघम अगेन' मधील रणवीरच्या 'सिंबा'चा पहिला लुक समोर

Sigham Again Ranveer Singh Simmba Look News: गेल्या काही दिवसांपासुन रोहीत शेट्टीच्या सिंघम अगेन सिनेमाची सर्वांना उत्सुकता आहे. काही दिवसांपासुन रोहीत शेट्टी सिंघम अगेन मधील अभिनेत्यांचे लुक शेअर करतोय.

अशातच रोहीत शेट्टीने आज सिंघम अगेन मधील रणवीर सिंगचा पहिला लुक समोर आणलाय. रणवीर सिंघम अगेन निमित्ताने पुन्हा एकदा सिंबाच्या भुमिकेतुन प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय.

(singham again ranveer singh first look as simmba ajay devgn deepika padukon)

रणवीर सिंग पुन्हा एकदा सिंबाच्या भुमिकेत

सबसे नटखट सबसे निराला आला रे आला सिंबा आला, असं कॅप्शन देत रणवीरचा खास लुक शेअर करण्यात आलाय. पोस्टरमध्ये दिसतं की रणवीर सिंग पुन्हा एकदा त्याच एनर्जीत सिंबाच्या भुमिकेत सज्ज झालाय.

या पोस्टरमध्ये रणवीरच्या मागे पोलिस व्हॅन आणि बजरंगबलीची मुर्ती दिसतेय. अशाप्रकारे रणवीर सिंग सिंघम अगेन पुन्हा एकदा धम्माल करणार यात शंका नाही.

रणवीर - दीपिका पुन्हा एकत्र

सिंघम अगेन मध्ये रणवीर - दीपिका पुन्हा एकत्र दिसणार आहेत. रोहित शेट्टीने काही दिवसांपुर्वी सोशल मीडियावर लेडी सिंघमच्या भूमिकेत बॉलिवूड अभिनेत्री दिपीका पादुकोणचा फर्स्ट लूक पोस्टर रिलीज केला आहे.

दीपिका यात चंडी अवतारात दिसत आहे. त्यामुळे सिंघम अगेन निमित्ताने रणवीर - दीपिका पुन्हा एकत्र पाहायला मिळणार यात शंका नाही.

या दिवशी येणार सिंघम अगेन भेटीला

रोहित शेट्टीचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट 'सिंघम अगेन'मध्ये तगडी स्टारकास्ट देखील दिसणार आहे. या चित्रपटात अजय देवगण, करीना कपूर, रणवीर सिंग, अक्षय कुमार, टायगर श्रॉफ आणि श्वेता तिवारी यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. काही दिवसांपुर्वी करिनाने देखील या सेटवरील फोटो सोशल मीडियावर शेयर केला आहे.

चित्रपटाची शूटिंग सुरु झाली असून हा चित्रपट ऑगस्ट 2024 मध्ये चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल अशी अपेक्षा आहे