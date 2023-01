Sohail Khan: असे अनेक बॉलिवूड स्टार्स आहेत जे त्यांच्या चाहत्यांना आणि सामान्य लोकांना मदत करण्यासाठी ओळखले जातात. सध्या सलमान खानचा भाऊ सोहेल खान देखील एका महिलेला मदत केल्यामुळे चर्चेत आला आहे.

अभिनेता आणि चित्रपट निर्माता सोहेल खान सध्या चित्रपटांपासून दूर आहे. तरीही तो अनेकदा चर्चेत असतो नुकताच त्याचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये तो गर्दीच्या मध्ये रस्त्यावर पडलेल्या महिलेला मदत करताना दिसत आहे.(Sohail Khan came forward to help a woman who fell on the road)

सोहेल खानचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये सोहेल खूपच कॅज्युअल लूकमध्ये दिसत आहे. तो महिलेला जमिनीवरून उचलण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. व्हिडिओमध्ये महिला म्हणते, 'तुम्ही कसे उचलणार? फक्त पाय...' व्हिडिओमध्ये सोहेल खान इतरांच्या मदतीनं महिलेला उचलताना दिसत आहे.

सोहेल खानच्या चाहत्यांसह सर्व सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट करून त्याचे कौतुक करत आहेत. एका चाहत्याने त्याच्या कमेंटमध्ये लिहिले की, 'सोहेल खान विथ गोल्डन हार्ट.' दुसऱ्याने लिहिले, 'तो खूप चांगल्या मनाचा माणूस आहे.'

" सोहेल किती दयाळू व्यक्ती' याशिवाय इतरही अनेक चाहत्यांनी कमेंट करून सोहेल खानचे कौतुक केले आहे.

सोहेल खान मुख्य अभिनेता म्हणून बऱ्याच काळापासून पडद्यापासून दूर आहे. तो शेवटचा 2017 मध्ये आलेल्या 'ट्यूबलाइट' चित्रपटात दिसला होता. तेव्हापासून तो मोठ्या पडद्यावर त्याचं दर्शन झालेलंं नाही.