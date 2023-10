Sonali Kulkarni: सोनाली कुलकर्णींच्या आई - बाबांची अभिनय क्षेत्रात एन्ट्री! लेकीसोबत झळकणार या सिनेमात

Sonali Kulkarni News: सोनाली कुलकर्णी ही मराठी मनोरंजन विश्वातील चर्चेतील अभिनेत्री. रिंगा रिंगा, अगं बाई अरेच्चा 2, देऊळ, गुलाबजाम अशा अनेक मराठी सिनेमांमधून याशिवाय मिशन काश्मिर, सिंघम, दिल चाहता है अशा हिंदी सिनेमांमधून सोनाली कुलकर्णीने लोकांचं मन जिंकलंय.

आपण असं काम करावं की आई - बाबांना आपला अभिमान वाटावा, अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. सोनाली कुलकर्णीच्या आयुष्यात अशीच एक खास गोष्ट घडलीय. यात तिच्या आई - बाबांनी तिच्यासोबत एका मराठी सिनेमात काम केलंय.

(sonali kulkarni parents working with her in short and sweet marathi movie)

सध्या प्रेक्षक गणेश दिनकर कदम दिग्दर्शित ‘शॅार्ट अँड स्वीट’ या सिनेमाची सगळेजण आतुरतेने वाट पाहत आहेत. या चित्रपटात सोनाली कुलकर्णी प्रमुख भुमिका साकारत आहेत. या सिनेमात सोनाली कुलकर्णीचे आई - बाबाही झळकत आहेत.

लेकीच्या सिनेमात सोनालीच्या आई - बाबांना कशी संधी मिळाली याचा किस्सा खुप मजेशीर आहे. तुम्हीही वाचा.

सोनाली कुलकर्णीच्या आई - बाबांना अशी मिळाली भुमिका

पुण्यात चित्रीकरण असल्याने सोनालीचे आई-बाबा तिला सहजच सेटवर भेटायला गेले होते. त्यावेळी बसमधील प्रवास करतानाचा सीन चित्रीत होत होता.

सोनालीचे आई-बाबा तिथेच असल्याने दिग्दर्शकांनी त्यांना अभिनय करण्याची संधी दिली. दिग्दर्शकांनी दिलेल्या संधीला मान देत त्यांनीही अभिनय करण्याची संधी स्विकारली.

या चित्रपटात सोनालीचे आई - बाबा सहप्रवाशाच्या भूमिकेत झळकणार आहेत. आपल्या मुलीसोबत काम करण्याचा आनंद काही औरच आहे, अशा शब्दांत सोनलीच्या आई-बाबांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. तर सोनालीलाही आपल्या आईबाबांसोबत काम करण्याचा भन्नाट अनुभव कमाल असल्याचे म्हटले आहे.

शुभम प्रोडक्शन निर्मित या शॉर्ट अँड स्वीट चित्रपटाचे पायल गणेश कदम, विनोद राव निर्माते आहेत. हा चित्रपट येत्या ३ नोव्हेंबरपासून चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.