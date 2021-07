...म्हणून इंडियन आयडॉलमध्ये परीक्षक नाही, सोनुनं सांगितलं कारण

मुंबई - सोनु निगम (sonu nigam) हा बॉलीवूडमधील (bollywood) प्रसिद्ध गायक (singer) आहे. त्याची लोकप्रियता मोठी आहे. त्यानं त्याच्या आवाजानं भारतीय श्रोत्यांच्या मनात आदराचे स्थान निर्माण केलं आहे. सध्याच्या आघाडीच्या गायकांमध्ये त्याचे नाव घेतले जाते. बऱ्याच काळापासून तो इंडियन आयडॉल या मालिकेशी जोडला गेला आहे. वास्तविक तो जेव्हा या रियॅलिटी शो चा परिक्षक होता तेव्हा त्यानं मांडलेलं मत हे प्रेक्षकांच्या आवडीचा भाग होता. प्रेक्षकांनी त्याला एक अभ्यासु परीक्षक म्हणून स्वीकारलं होतं. मात्र त्यानं आपण गेल्या काही वर्षांपासून या शोचं परीक्षक होणं टाळलं आहे. याचं कारण सांगितलं आहे. त्यामुळे तो चर्चेत आला आहे. (sonu nigam reveals why he not judging reality shows nobody can tell me how to behave yst88)

सोनुनं केवळ हिंदीच नाहीतर मराठी, तमिळ, तेलुगू, मल्याळम, नेपाळी, बंगाली आणि गुजराती भाषेतही गाणी गायली आहेत. सोनुनं इंडियन आयडॉल बरोबर सारेगमपाचंही परीक्षक म्हणून काम पाहिलं आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून इंडियन आयडॉल या शो विषयी वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियातून व्यक्त केल्या जात आहे. आदित्य नारायण हा त्या शोचा होस्ट आहे. त्यानं आपण यापुढे त्या शो चे होस्टिंग करणार नसल्याचे सांगून प्रेक्षकांना मोठा धक्का दिला होता. त्यात सोनुनं व्यक्त केलेलं मत चर्चेचा विषय आहे.

सोनुनं काही दिवसांपूर्वी एक प्रतिक्रिया दिली होती. त्यात त्यानं म्हटलं होतं की, दरवेळी स्पर्धकांचं कौतूक करणं हे शक्य नाही. त्यांच्यावर टीकाही होत असते. त्याचा त्यांनी स्वीकार करायला हवा. जर परिक्षकांनी त्यांना त्यांच्या चूका सांगितल्याच नाही तर ते कसे गातात हे त्यांना कळणार नाही. ते पुन्हा त्याच त्याच चूका करत राहणार. त्यामुळे एक चांगला परिक्षक नेहमी स्पर्धकांना वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांच्यातील त्रुटी सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो.

मी आता या शो मध्ये जजची भूमिका करत नाही याचे उत्तर सोनुनं इंडियन एक्सप्रेसला दिलं आहे. त्यात त्यानं म्हटलं आहे की, मी काय बोलावं आणि काय बोलु नये हे आता लोकं ठरवणार आहे का, मी ज्या संगीताच्या विश्वातून आलो आहे त्याविषयी मला काहीच माहिती नाही का, तेव्हा अनेकजण मला कसे वागायचे याचा सल्ला देतात हे पाहून वाईट वाटते. त्यामुळे आता मला त्या शो मध्ये परिक्षकाची भूमिका करण्यात काहीही रस नसल्याचं त्यानं सांगितलं आहे. सोनु सध्या एका बंगाली सिंगिंग शो मध्ये परीक्षकाच्या भूमिकेत आहे.