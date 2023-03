Phulrani: सलमानचा जयजयकार, पण मराठी कलाकाराने केलं तर तुमच्या पोटात दुखतं, सुबोध भावेचा तिखट सवाल

Subosh Bhave News: सुबोध भावे आणि प्रियदर्शनी इंदलकर यांचा फुलराणी सिनेमा नुकताच रिलीज झालाय. या सिनेमात सुबोध भावे अभिनेत्री प्रियदर्शनी इंदलकर सोबत अभिनय करतोय. या सिनेमात सुबोध भावे प्रियदर्शनी सोबत रोमान्स करताना दिसतोय.

यामुळे प्रेक्षकांनी सुबोधला ट्रोल केलं गेलंय. फुलराणीच्या प्रीमियरच्या वेळी एका मुलाखतीत सुबोधने स्वतःचं परखड मत व्यक्त केलंय.

(subodh bhave reply to tollers who troll him after he romanced with priyadarshini indalkar in phulrani movie)

सुबोध म्हणाला, 'माझ्यापेक्षा वयाने लहान असलेल्या अभिनेत्रींबरोबर काम करण्यावरुन अनेकदा मला ट्रोल केलं जातं. चित्रपटासाठी कास्टिंगही मी करतो, माझ्याबरोबर काम कोणी करायचं हे देखील मी ठरवतो, पात्रही मीच लिहितो, असे त्यांना वाटते.

त्यामुळे मला त्यांना सांगायचं की बाळांनो सिनेमात भूमिका आहे आहे, यावरुन हे सर्व ठरत असतं.'

सुबोध पुढे म्हणाला.. 'मला वयाने लहान असलेल्या मुलींबरोबर काम करायला काहीही अडचण नाही. दिग्दर्शकांनाही काही अडचण नाही. ‘तुला पाहते रे’ मालिकेमुळे मला याची सवय लागली. पण अडचण प्रेक्षकांना आहे. ही त्या गोष्टीची गरज आहे.

पण मीही या सर्व झोनमधून लवकरात लवकर बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतोय. काही वेगळे पात्र मिळतात का, याचाही मी शोध घेत आहे,' असेही त्याने सांगितले.

पुढे सुबोधने बॉलिवूडची तुलना करून मराठी प्रेक्षकांच्या उदासीनतेवर बोट ठेवलं. सुबोध म्हणतो, 'फुलराणी हा चित्रपट माझ्याकडे फार आधी आला होता.

सलमान खान, आमिर खान या सर्व कलाकारांनी काहीही केलं तुम्हाला चालतं, पण मराठी कलाकारांनी काही करायचं म्हटलं तर तुमच्या पोटात दुखायला सुरुवात होते.

ही समस्या आपल्याकडच्या बऱ्याचशा लोकांमध्ये आहे,' असे परखड भाष्य त्याने केले.

विश्वास जोशी यांच्या दिग्दर्शनाखाली ‘फुलराणी...अविस्मरणीय प्रेम कहाणी’ हा चित्रपट तयार करण्यात आला आहे.

विश्वास जोशी, अमृता राव, श्वेता बापट चित्रपटाचे प्रस्तुतकर्ते आहेत. जाई जोशी, श्री.ए.राव, स्वानंद केळकर या चित्रपटाचे निर्माते आहेत.

सिनेमात सुबोध भावे, प्रियदर्शनी इंदलकर, सुशांत शेलार अशा कलाकारांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.