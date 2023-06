By

Sumbul Touqueer Khan father will be marry again :टीव्ही मनोरंजन विश्वामध्ये बिग बॉसची क्रेझ ही काही वेगळीच आहे. आतापर्यत या रियॅलिटी शो चे सोळा सीझन पार पडले आहे. या प्रत्येक सीझनला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले आहे. वेगवेगळे स्पर्धक, त्यांचे वाद, एकमेकांवर होणारे आरोप प्रत्यारोप हे नेटकऱ्यांच्या चर्चेचा विषय राहिला आहे.

बिग बॉसच्या सोळाव्या सीझनमध्ये सहभागी झालगेल्या सुंबूल तौकीर विषयी अनेकांना माहिती आहे. त्या सीझनमध्ये तिच्या नावाचा बोलबाला होता. तिची क्रेझही मोठी होती. सोशल मीडियावर मोठा चाहतावर्ग असलेल्या सुंबूलच्या बिग बॉसमधील परफॉ़र्मन्सनं चाहत्यांना वेड लावलं होतं. आता सुंबूलविषयी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. तिचे अब्बूजान हे दुसऱ्या लग्नाच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे.

सुंबूलनं बिग बॉसमध्ये इंट्री घेतल्यानंतर तिचे वडील तौकीर खान हे देखील फेमस झाले होते. सुंबूल आणि तौकिर खान यांची बाँडिंग दर्शवणारे फोटो आणि व्हिडिओ यापूर्वी सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. सुंबूल आणि तिच्या लहान बहिणीचे पालनपोषण त्यांच्या वडिलांनी केले आहे. सुंबूलच्या लहान बहिणीचे नाव सानिया असे असून तौकीर हे जेव्हा बिग बॉसमध्ये आले होते तेव्हा त्यांनी आपल्या दोन्ही मुली आणि त्यांच्याविषयीच्या हळव्या बंधाविषयी सांगितले होते.

माझ्या वडिलांनी एकट्यांनी आमचे पालनपोषण केले. आम्हाला मोठे केले. मी जेव्हा टीव्ही मनोरंजन क्षेत्रात आले तेव्हा ते खंबीरपणे माझ्या पाठीशी उभेही राहिले. यासगळ्यात आता सुंबूलच्या वडिलांच्या दुसऱ्या लग्नाची बातमी समोर आली असून त्यावरुन वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे. तौकीर खान यांनी दुसऱ्या लग्नाचा घेतलेला निर्णय हा त्यांच्या कुटूंबातील सदस्यांनी त्या निर्णय़ाचे स्वागत केले आहे. त्यावर सुंबूलची देखील प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

सुंबूल म्हणाली की, मी खूप आनंदात आहे. त्यांच्या निर्णयाचे मी स्वागत करते. तौकीर हे पुढच्या आठवड्यामध्ये निलोफरशी लग्न करणार आहे. निलोफर या घटस्फोटीत असून त्यांना एक मुलगी आहे. इ टाईम्सशी बोलताना सुंबूलनं सांगितलं की, आम्ही सर्वजण खूप आनंदात आहोत. आमच्या परिवारात त्यांचे मनपूर्वक स्वागत. आमचे वडील हे आमच्यासाठी मोठी प्रेरणा राहिले आहेत. आम्ही त्यांच्या निर्णयाचे स्वागत करतो.

माझ्या वडिलांची दुसऱ्या लग्नाला काही हरकत नाही तर मी काय म्हणते याला फारसं महत्व नाही. त्यांनी तो निर्णय घेतला आहे. त्यात ते आनंदी आहेत तर आम्ही सगळ्यांनी त्याचे स्वागत करायला हवे. आम्हाला त्यांच्या दुसऱ्या लग्नासंबंधी कोणतीही अडचण नाही. असेही सुंबूलनं त्या मुलाखतीमध्ये सांगितले होते.