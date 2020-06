अभिनेत्री तापसीने कामगारांचा भावनिक व्हिडीओ केला शेअर, मात्र लोक करतायेत ट्रोल!

बॉलिवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू तीचा दमदार अभिनय आणि सामजिक आशय असलेल्या चित्रपटांच्या निवडीसाठी ओळखली जाते. तापसी सोशल मिडीयावर सामाजिक मुद्द्यावर स्वतःची मते मोकळेपणाने व्यक्त करत असते. कोरोना व्हायरसमुळे प्रवासी कामगारांना सहन कराव्या लागलेल्या अडचणी दाखवणारा भावनिक व्हिडीओ तापसीने शेअर केला आहे.

तापसीने तीच्या ट्विटर अकांउटवरुन स्वतःच्या आवजात असलेला व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. या व्हिडीओमध्ये लॉकडाऊनच्या काळाता प्रवासी कामगारांनी ज्या अडचणींचा सामना करावा लागला त्या सर्व गोष्टींचा अनिमेशनच्या स्परुपात फोटो दाखवत आढावा घेण्यात आला आहे. लॉकडाऊनमध्ये बातमीच्या स्वरुपात व्हायरल झालेले भावनिकफोटो या व्हिडीओत दाखवले आहेत. या फोटोंना पाहून लोंकाच्या डोळ्यात पाणी आले त्या सर्व फोटोंचा कलात्मक वापर या व्हिडीओत कोला आहे, या व्हिडीओला व्हायस ओव्हर खुद्द तापसीने दिला आहे.

व्हिडीओ शेअर करत असताना तापसीने मार्मिक कॅपशन देखील दिले आहे, “ हे फोटो आपल्या डोक्यातून कधीच जाणार नाहीत, यांचे आवाज आपल्या डोक्यात परत-परत ऐकू येतील. भारतासाठी ही माहामारी फक्त व्हायरल इनफेक्शनपेक्षा खूप जास्त काही होतं. कदाचीत आपण सगळ्यांनी तोडलेल्या त्या हजारो ऱ्हदयांसाठी.” या व्हिडीओत ओळीने फोटो दिसत राहातात आणि तापसीच्या आवाजात काही ओळी ऐकायला येतात.

A series of pictures that probably will never leave our mind.The lines that will echo in our head for a long time.This pandemic was worse than just a viral infection for India.हमारे दिल से , आपके दिल तक, उन हज़ारों दिलों के लिए जो शायद हम सब ने तोड़े हैं । #Pravaasi #CovidIndia pic.twitter.com/dB5yyYvEYB

— taapsee pannu (@taapsee) June 10, 2020