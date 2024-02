Tejaswini Pandit: "जनता मूर्ख नाहीये, बेईमानी ओळखते"; तेजस्विनीचा टोला नेमका कोणाला?

तेजस्विनीनं नव्या क्षेत्रात टाकलं पाऊल

तेजस्विनीनं काही दिवसांपूर्वी नव्या क्षेत्रात टाकलं पाऊल टाकलं. तिनं पुण्यात स्वत:चे मिडनाईट सलून सुरु केले आहे. या सलूनच्या उद्घाटनाला राज ठाकरे यांनी हजेरी लावली होती. "AM to AM युनिसेक्स सलून" असं तेजस्विनीच्या सलूनचं नाव आहे.

तेजस्विनीनं 'या' चित्रपटांमध्ये केलं काम

तेजस्विनीनं अगं बाई अरेच्चा या 2004 मध्ये रिलीज झालेल्या चित्रपटामधून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं. मी सिंधूताई सपकाळ या चित्रपटात तेजस्विनीनं सिंधूताई सपकाळ यांची भूमिका साकारून प्रेक्षकांची मनं जिंकली.

तेजस्विनीचा आगामी चित्रपट

तेजस्विनी लवकरच 'स्वराज्य कनिका जिजाऊ' या चित्रपटामधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाची प्रेक्षक उत्सुकतेने वाट बघत आहेत. या चित्रपटाचं पोस्टर तेजस्विनीनं काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर शेअर केलं होतं. या पोस्टरला तिनं कॅप्शन दिलं, "॥ म्हणे जन्मावा शिवबा, आधी जिजाऊ घडाव्या लागतात ॥ “दिल्लीपती”कोण असावा हे रायगडावर बसून “हिंदुपती”ठरवणारा ज्यांनी छत्रपती घडविला. स्वराज्याचा वसा घेऊन प्रत्येक मराठी मनावर ठसा उमटवणार्‍या राजमाता जिजाऊसाहेबांना त्रिवार मुजरा व साष्टांग दंडवत"