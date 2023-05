The Kerala Story: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना भेटली द केरळ स्टोरीची टीम, फोटो झाले व्हायरल

The Kerala Story Team Meet Nitin Gadkari News: The Kerala Story सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी करत आहे. या सिनेमाने नुकतंच २०० कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे.

इतका वाद होऊनही The Kerala Story सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर चांगला गल्ला जमावलाय. The Kerala Story सिनेमाच्या सर्व कलाकारांची सोशल मीडियावर चर्चा आहे. अशातच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना The Kerala Story सिनेमाची टीम भेटलीय.

(The cast of the film 'The Kerala Story' met Union Minister Shri nitin gadkari in Mumbai today )

The Kerala Story सिनेमाची टीम मुंबईत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना भेटली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी सोशल मीडियावर फोटो पोस्ट केलेत.

यावेळी The Kerala Story ची टीम म्हणजेच सिनेमाचे निर्माते विपुल शाह, आशीन शाह याशिवाय सिनेमातली अभिनेत्री सोनिया बलानी, योगिता बहानी, अदा शर्मा असे कलाकार उपस्थित होते. नितीन गडकरींनी सर्वांशी संवाद सांधला आणि दिलखुलास गप्पा मारल्या.

'द केरळ स्टोरी' या विपुल शाह निर्मित आणि सुदिप्तो सेनद्वारा दिग्दर्शित चित्रपटाची सर्वत्र चर्चा सुरु आहे. 5 मे ला हा चित्रपट चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला.

केवळ मनोरजंन विश्वच नाही तर राजकिय विश्वातही याची बरिच चर्चा रंगली. केवळ 30 कोटींच्या बजेटमध्ये तयार करण्यात आलेल्या या चित्रपटाच्या कमाईचा आलेख हा दिवसेंदिवस उंचावतांना दिसत आहे.

चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर थैमान घातले आहे. या चित्रपटाने बॉलिवूडच्या अनेक बिग बजेट चित्रपटांना तोंडावर पाडले आहे.

मग तो अक्षय कुमार अस किंवा बॉलिवूडचा भाईजान सलमान खान. या बिग स्टार्सना अदा शर्मा भारी पडल्याचं चित्र बॉक्स ऑफिसच्या आकड्यावरुन दिसत आहे.

या चित्रपटाने आणखी एक विक्रम केला आहे. ज्या क्षणाची निर्माते आतुरतेने वाट पहात होते तो क्षण आलाच. 'द केरळ स्टोरी'ने 200 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे.