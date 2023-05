Asur 2 First Look: बहुचर्चित 'असुर २' अखेर प्रेक्षकांच्या भेटीला, 'या' तारखेपासून पहा अगदी मोफत

Asur 2 Trailer News: गेल्या अनेक महिन्यांपासून गाजलेल्या असुर सिनेमाच्या दुसऱ्या सिझनची खूप चर्चा आहे. दुसरा सिझन कधी येणार? असा प्रश्न अनेकांना विचारण्यात येत आहे. अखेर या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं आहे.

अर्शद वारसी आणि बरुण सोबती यांच्या 'असुर सीझन 2' या वेब सीरिजचा फर्स्ट लूक रिलीज झाला आहे. हा फर्स्ट लूक पाहता, पहिला सिझन जिथे संपला होता तिथूनच त्याची कथा सुरू झाल्याचे दिसते.

(The first promo of Arshad Warsi amey wagh riddhi dogra and Barun Sobti's Asur 2 is out)

असुर २ या वेब सिरीजमध्ये असुरांच्या उत्पत्तीपासून ते त्यांच्या अस्तित्वापर्यंतची कथा मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ही कथा विज्ञान आणि धर्म यांच्यातील नाते सांगते.

असुर २ चा काही मिनिटांचा हा ट्रेलर आणि फर्स्ट लूक पाहता असे म्हणता येईल की, पहिल्या सीझनप्रमाणेच 'असुर 2' देखील धमाकेदार असणार आहे.

असुर २ च्या टिझरमध्ये अर्शद वारसी राक्षसाला पकडण्यासाठी निघालेला दिसत आहे. हाच असुर सिरीयल किलर बनून लोकांना मारतोय.

या वेब सिरीजच्या दुसऱ्या भागातही तुम्हाला फॉरेन्सिक तज्ज्ञ निखिल म्हणजेच बरुण सोबती आणि सीबीआय अधिकारी धनंजय राजपूत (अर्शद वारसी) यांच्यातील मतभेद आणि असुर यांच्यातील संबंध पाहायला मिळतील.

याशिवाय या सिनेमात मुख्य खलनायकाच्या भूमिकेत मराठमोळा अभिनेता अमेय वाघ झळकणार आहे.

असुर मधील प्रमुख अभिनेत्री रिद्धी डोगराने इंस्टाग्रामच्या ऑफिशियल अकाऊंटवर 'असुर 2' चा फर्स्ट लूक शेअर केला आहे.

तिने कॅप्शनमध्ये लिहिले होते- 'तुमची प्रतीक्षा आता संपली आहे. तुमच्यासाठी मोस्ट अवेटेड 'असुर सीझन 2' चा फर्स्ट लुक सादर करत आहे. लवकरच भेटू, फक्त जिओ सिनेमावर. तेही मोफत. 1 जून रोजी.'

ओनी सेनने असुर वेब सीरिजचे दिग्दर्शन केले आहे. या वेब सीरिजचा पहिला सीझन 2 मार्च 2022 रोजी रिलीज झाला होता. आता १ जूनला असुरचा दुसरा सिझन प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.