Umesh Kamat - Priya Bapat: उमेशच्या वाढदिवसाला प्रियाने व्यक्त केल्या 'या' सात इच्छा! बघा काय आहेत त्या?

पुढे प्रिया लिहिते,

1. हे एकजुटीने भरलेले आयुष्य आहे.

Here’s to a lifetime filled with togetherness.

2. तुला खेळकरपणे चिडवण्याचा आनंद कायमचा मिळावा अशी आशा.

Hoping to forever have the joy of playfully annoying you.

3. आम्ही शेयर करत असलेला सुंदर वेडेपणा सदैव जिवंत राहू दे.

May the beautiful madness we share stay alive forever.

4. सूर्यप्रकाश आणि वादळ या दोन्हीमध्ये तुझ्या पाठीशी उभे राहण्याची इच्छा आहे.

Wishing to stand by your side through both the sunshine and storms.

5. आपल्या आई - बाबांचे आशीर्वाद सदैव तुझ्या सोबत असू दे.

May the enduring blessings of our parents accompany you always.

6. तू शरिवाचा सर्वात लाडका व्यक्ती असशील.

May you continue to be Shariva’s most cherished person.

7. आई आणि बाबा तुझ्यावर वरून लक्ष ठेवताय, प्रेम आणि यशासाठी आशीर्वाद देत आहेत.

Aai and Baba watch over you from above, showering blessings of love and success."