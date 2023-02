Vaalvi: थिएटरमध्ये पाहता नाही आला म्हणून होऊ नका निराश.. या तारखेला 'वाळवी' येतोय OTT वर

By

Vaalvi Marathi Movie On OTT: परेश मोकाशी दिग्दर्शित 'वाळवी' या मराठी सिनेमाची प्रचंड हवा झाली. वाळवी पाहण्यासाठी थिएटर मध्ये प्रेक्षकांनी गर्दी केली. हा सिनेमा आजही महाराष्ट्रातल्या अनेक थियटरमध्ये प्रेक्षकांच्या प्रतिसादात गाजला.

रितेश देशमुखच्या 'वेड' नंतर वाळवी सुद्धा मराठी प्रेक्षकांनी डोक्यावर उचलून धरला. परंतु काही प्रेक्षकांना वाळवी थिएटरमध्ये पाहता आला नाही.

पण त्यांनी निराश व्हायचं कारण नाही. वाळवी आता OTT वर रिलीज होणार आहे.

वाळवी आता घरबसल्या पाहता येणार आहे. वाळवी कधी आणि कुठे पाहता येणार? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर उत्तर असं आहे कि... वाळवी २४ फेब्रुवारीला झी ५ वर प्रीमियर होतोय.

झी स्टुडिओजची निर्मिती असलेला वाळवी सिनेमा १३ जानेवारी २०२३ ला संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित झाला. माऊथ पब्लिसिटीच्या जोरावर वाळवी अल्पावधीत लोकप्रिय झाला.

थ्रिलकॉम धाटणीचा हा सिनेमा पाहायला प्रेक्षकानीं पुन्हा पुन्हा गर्दी केली. काहीच दिवसांपूर्वी वाळवी अमेरिकेत रिलीज होऊन तिकडेही लोकप्रिय झाला.

वाळवीच्या सक्सेस पार्टीत झी स्टुडिओजचे हेड मंगेश कुलकर्णी यांनी वाळवी च्या पुढच्या भागाची म्हणजेच वाळवी २ ची घोषणा केली.

झी स्टुडिओज आणि मधुगंधा कुलकर्णी यांनी 'वाळवी'ची निर्मिती केली असून या चित्रपटाची कथा, पटकथा आणि सवांद परेश मोकाशी आणि मधुगंधा कुलकर्णी यांचे आहेत.

स्वप्नील जोशी, सुबोध भावे, अनिता दाते, शिवानी सुर्वे आणि नम्रता संभेराव यांच्या या चित्रपटात प्रमुख भूमिकेत आहेत.