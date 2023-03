Video: यशस्वी झाले तरीही पाय जमिनीवर.. वेडात मराठे... मधील मराठी कलाकारांनी कोल्हापुरात पंगतीत केलं जेवण

By

Vedat Marathe veer daudale saat movie news: महेश मांजरेकर सध्या वेडात मराठे वीर दौडले सात सिनेमाच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहेत. या सिनेमात सुपरस्टार अक्षय कुमार छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारत आहे.

याशिवाय सिनेमात प्रवीण तरडे, विशाल निकम, उत्कर्ष शिंदे, हार्दिक जोशी असे लोकप्रिय कलाकार आहेत. महेश मांजरेकर सिनेमाचं दिग्दर्शन करत आहेत.

नुकतंच या सगळ्या कलाकारांनी मिळून जमिनीवर मांडी घालून पंगतीत जेवणाचा आस्वाद घेतला.

(Vedat Marathe veer daudale saat movie team visit jyotiba temple and have dinner in kolhapur)

वेडात मराठे वीर दौडले सात सिनेमात सूर्याजी दांडेकर हि भूमिका साकारणारा अभिनेता उत्कर्ष शिंदेने हा व्हिडिओ शेयर करत हा अनुभव सर्वांना सांगितला.

उत्कर्ष लिहितो.. "वेडात मराठे वीर दौडले सात "च आमचं शूटिंग कोल्हापूर मध्ये करत असताना आमचे दिग्दर्शक महेश मांजरेकर सर सर्व टीम मेंबर्स ला "दखनचा राजा जोतिबा देवस्थान "ला घेऊन गेले .

उत्कर्ष पुढे लिहितो.. महेश मांजरेकरांच्या दिग्दर्शनात एक नट म्हणून इतकं काही शिकतोय ते शब्दात सांगता येण्यासारखं नाहीये. एक वेगळाच अनुभव. सर्व गुणी कलाकारांना सोबत वेळ घालवता येतोय. प्रवीण तरडे दादा ,सिद्धू दादा आणि माझे सर्व अन्य मित्र.

ह्या सर्वांसोबत जोतिबा देवस्थान गेलो असता यांच्या सोबत जमिनिवर पंगतीत बसून जेवता आलं. थोरा मोठ्यांचा आशीर्वाद घेता आला.

उत्कर्ष शेवटी लिहितो.. खरं तर इतक्या गप्पा गोष्टी अनुभव घड्तायेत कि माझ्या येणाऱ्या आयुष्याला समृद्ध करतील असे क्षण व्यतीत करतोय सध्या .एक कलाकार म्हणून एक व्यक्ती एक माणूस म्हणून खूप काही शिकायला मिळत आहे सर्वांकडून.

तुम्हा सर्व रसिक माय बापाच्या आशीर्वादा मुळे हे शक्य होत आहे. अशा शब्दात उत्कर्षने हा भारावून जाणारा अनुभव शेयर केलाय.

काहीच दिवसांपूर्वी 'वेडात मराठे वीर दौडले सात' या चित्रपटाचे सध्या किल्ले पन्हाळगडावर शूटिंग सुरू आहे. शूटिंग संपल्यानंतर नागेश हा तरुण मावळ्याच्या वेशात होता.

यावेळी तो फोटोग्राफीसाठी सज्जा कोठीच्या तटबंदीवर चढला. त्यावेळी पाय घसरून तो दरीत पडला. त्याची प्रकृती गंभीर असून, उपचार सुरू आहेत.