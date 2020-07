ऐश्वर्या आणि आराध्याला कोरोना झाल्याचं कळाल्यावर विवेक ऑबेरॉयने केलं ट्विट..

मुंबई- अमिताभ बच्चन आणि अभिषेक बच्चन यांना शनिवारी कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचं कळताच इंडस्ट्रीमधील अनेकांना धक्का बसला. त्यानंतर लगेचच रविवारी ऐश्वर्या बच्चन आणि मुलगी आराध्या यांची कोविड-१९ टेस्ट देखील पॉझिटीव्ह आली. बच्चन कुटुंब यातून लवकरात लवकर बाहेर पडावं यासाठी सेलिब्रिटींपासून ते सामान्यमाणसांपर्यंत सगळेच प्रार्थना करत आहेत. ऐश्वर्या-आराध्या पॉझिटीव्ह आल्याची बातमी कळताच अभिनेता विवेक ऑबेरॉयने देखील त्यांच्यासाठी आणि संपूर्ण बच्चन कुटुंबासाठी चांगल्या आरोग्याची प्रार्थना केली आहे.

अभिनेता विवेक ऑबेरॉयने रविवारी त्याच्या ट्विटवरवरुन ट्विट केलं आहे. विवेकने लिहिलंय, 'बच्चन कुटुंबाच्या चांगल्या आरोग्यासाठी आणि ते लवकर बरे व्हावेत यासाठी आमच्या प्रार्थना त्यांच्या कुटुंबासोबत आहेत.' याआधी विवेकने अमिताभ आणि अभिषेक यांच्या तब्येतीसाठी देखील प्रार्थना केली होती.

Our prayers for the well being and quick recovery of the family https://t.co/23BEckqTLa

— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) July 12, 2020