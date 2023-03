Ram Charan Video: रामचरणची सर्वात मोठी फॅन कोण? दोन मुलींनी एकमेकांच्या झिंज्या उपटल्या, पोरांनी घेतली मजा

Ram Charan Video Viral Video: RRR सिनेमामुळे राम चरण आणि Jr. NTR या दोघांच्या फॅन फॉलोईंगमध्ये प्रचंड वाढ झाली. राम चरणचं देशभरात नव्हे तर जगभरात फॅन फॉलोईंग वाढलं आहे.

फॅन फॉलोईंग इतकं वाढलं आहे कि रामचरणचं फॅन नक्की कोण यामध्ये दोन तरुणींमध्ये मारामारी झाली. काय आहे नेमकं प्रकरण. जाणून घेऊया.

(Who is Ram Charan biggest fan? There was a fight between two girls, the boys had fun)

साऊथचे प्रेक्षक हे कलाकारांसाठी फारच वेडे असतात असं म्हटलं जातं. ते आपल्या कलाकारांवर जीवापाड प्रेम करतात. नुकताच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय.

या व्हिडिओत दोन कॉलेज तरुणी एकमेकांमध्ये हाणामारी करत आहेत. कारण काय तर.. राम चरणची सर्वात मोठी चाहती कोण? हा प्रश्न विचारता विचारता दोन तरुणींची एकमेकांमध्ये मारामारी झाली.

मीडिया रिपोर्टनुसार ही घटना आंध्रप्रदेशमध्ये घडली आहे. व्हिडीओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की या मुली त्वेशाने एकमेकांना मारत आहेत.

एकमेकांना अश्लिल शिव्या घालतायेत. अन् आसपासची मुलं त्यांना टाळ्या वाजवून प्रोत्साहन देतायेत. एकंदर मुलींच्या भांडणाची मुलं मजा घेत आहेत.

राम चरण हा साऊथ सिनेसृष्टीतील मोठा सुपरस्टार आहे. RRR या चित्रपटामुळे तो जागतिक स्तरावरही खूप लोकप्रिय झाला आहे. या चित्रपटातील नाटु-नाटु या गाण्यासाठी ऑस्कर जिंकल्यापासून राम चरण सह सर्व स्टारकास्ट चर्चेत आहे.

काही दिवसांपूर्वी राम चरण यांचा वाढदिवस अतिशय सुंदर पद्धतीने साजरा करण्यात आला. या सेलिब्रशनमध्ये 'हॅपी बर्थडे राम चरण'चे पोस्टर आहे.

राम चरणचा आगामी RC 15 बद्दल बोललो, तर तो एक अॅक्शन ड्रामा चित्रपट असणार आहे. ते तेलुगू, तमिळ आणि हिंदी भाषांमध्ये दिसणार आहे.