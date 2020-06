सुशांतसिंह रातपूतने केली नसती आत्महत्या... 

औरंगाबाद : धकाधकीच्या जीवनामुळे ताणतणाव वाढत आहेत. अशा तणावात मनाला स्थिर व शरीर सुदृढ ठेवण्यासाठी योग-प्राणायामची प्रत्येकाला नितांत गरज आहे. कोरोनाच्या महामारीत तर तुम्ही फिट आहात का? याचे प्रमाणपत्र देण्याची वेळ आली आहे. तुम्हाला मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या फिट राहण्यासाठी योगशास्त्र महत्त्वाची भूमिका बजावते. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याने योग-प्राणायाम केले असते तर तो मानसिकदृष्ट्या परिपक्व झाला असता आणि आत्‍महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले नसते, असे मत योगतज्ञ प्रज्ञा तल्हार यांनी व्यक्त केले. जागतिक योगदानानिमित्त ‘सकाळ’शी सोबत बोलताना प्रज्ञा तल्हार म्हणाल्या, की कोरोनाच्या महामारीने जगाला हाच संदेश दिला आहे की, निरोगी आयुष्याशिवाय काहीच महत्त्वाचे नाही. आरोग्यसोबतच जीवनातील ताणतणाव कमी करणे देखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. योग-ध्यानसाधनेच्या माध्यमातून आपली आंतरिक शक्ती वाढविण्यास मदत होते. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याने नुकतीच आत्महत्या केली. त्याने एकतरी योग शिबिर केले असते तर एवढे टोकाचे पाऊल उचलले नसते. तुमची मानसिकता स्थिर ठेवण्याचे काम योग-ध्यानसाधनेतून होते. त्यामुळे प्रत्येकाने योग म्हणजे काय? ध्यान साधना म्हणजे काय? याची एकटक्का जरी माहिती घेतली, तरी प्रत्येकाचे जीवन सुखकर होईल, असे श्रीमती तल्हार म्हणाल्या. नऊ वर्षांपासून योग शिबिर

दहा वर्षांपूर्वी योगामध्ये पदविका घेतल्यानंतर गेल्या नऊ वर्षांपासून योगचा प्रसार करण्याचे व अध्ययनाचे काम अविरतपणे काम सुरू आहे. विद्याभारतीच्या देवगिरी प्रांताच्या योग प्रमुख म्हणून जबाबदारी पार पाडताना सिडको एन-२ भागात वर्षभर दर रविवारी सकाळी सहा ते नऊ या वेळेत योग वर्ग घेतले जातात, असे प्रज्ञा तल्हार यांनी सांगितले. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

Web Title: Sushant Singh would not have committed suicide