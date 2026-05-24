Jalna Water Crisis: अंबड तालुक्यातील मसई गावात पाण्यासाठी जीवघेणी कसरत; विजपंप बंद, ग्रामस्थांची उन्हात तहानलेली धावपळ

अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील मसई येथील ग्रामस्थांची पिण्याच्या पाण्यासाठी सध्या भागंम भाग सुरू आहे. गावातील लहान मुलापासून ते आबालवृद्धांपर्यंत शेतशिवारात जेथे कोठे पाणी उपलब्ध आहे. अशा विहिरीवरून पाणी शेंदून आणण्यासाठी अक्षरश तारेवरची जीवघेणी कसरत करावी लागत आहे. डोक्यावर हंडे, घागर,कळशी व हातात बकेट काखेत लेकरू घेऊन पाण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली आहे..धनगरपिंपरी तलावात पाणीपुरवठा विहीर: तालुक्यातील मसई गावाला पाणी पुरवठा करणारी विहीर धनगरपिंपरी येथील तलावात आहे. मात्र गत दहा ते बारा दिवसापासून पाणी पुरवठा करणाऱ्या विहिरीवरील वीजपंप नादुरुस्त झाल्याने ग्रामस्थांचा पाणी पुरवठा बंद झाल्याने ग्रामस्थांची पिण्याच्या पाण्यासाठी एकच धावपळ सुरू असल्याचे चित्र दुपारच्या रखरखत्या उन्हात पाहण्यासाठी मिळत आहे..गावात ग्रामपंचायतमध्ये प्रशासक: गावच्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमणूक करण्यात आल्याने.त्यांना5अर्थिक निधी खर्च करण्याचा अधिकार नसल्याने गावच्या विकास कामाला khil tr बसली आहे.मात्र कडक उन्हाळ्याच्या दिवसात पाण्यावाचून तहान भागवू शकत नाही. हे ग्रामस्थांचे मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल. कडक उन्हाळ्याच्या दिवसात ग्रामस्थ तहानलेले आहे.प्रशासनाने याची तात्काळ दखल ग्रामस्थांची तहान भागविण्यासाठी उपाय योजना करावी.अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थांच्या वतीने करण्यात येत आहे..गावात भारत निर्माण योजनेच्या तीन विहिरी: गावात भारत निर्माण योजनेच्या तीन विहिरी आहेत. मात्र या विहिरीतील पाण्याचा उपसा गावातील काहीजन या भारत निर्माण विहिरीतील पाण्याचा उपसा आपल्या शेतातील ऊसाठी करत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे..गावचा पाणी पुरवठा झाला ठप्प: मसई गावचा पाणीपुरवठा सध्या दहा ते बारा दिवसापासून ठप्प आहे. यामुळे ग्रामस्थांची पिण्याच्या पाण्याची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय सुरू आहे.ऐन कडक उन्हाळ्याच्या दिवसात पाण्यासाठी ग्रामस्थांची कोंडी झाली आहे. ग्रामपंचायतीवर प्रशासक असल्याने व त्यांना अर्थिक निधी खर्च करण्याचा अधिकार नसल्याने विकास कामाला म्हणावी तशी गती मिळत नाही.अंबादास मुळे, ग्रामस्थ मसई.