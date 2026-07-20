Delhi Student Agitation : दिल्ली मध्ये सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ अंबड शहरात भव्य निषेध मोर्चा; उपविभागीय अधिकारी यांना दिले मागण्यांचे निवेदन

अंबड - दिल्ली मध्ये सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ अंबड शहरात सोमवारी (ता. 20) भव्य निषेध मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. सकाळी शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थी, पालक, शिक्षणप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते हजारोच्या संख्येने या भव्य निषेध मोर्चात सहभागी झाले होते..हा मोर्चा सकाळी जालना - बिड महामार्गावरील पाचोड नाका परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून गायनाचार्य गोविंदराव जळगावकर नाट्यगृह, तहसील कार्यालय, बसस्थानक परिसर, डॉ. आंबेडकर पुतळा, महात्मा फुले चौक, महाराष्ट्रद्वार मार्गे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय याठिकाणी जाऊन धडकला..या मोर्चातील हजारो विद्यार्थ्यांनी सरकारचा निषेध करत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा तात्काळ राजीनामा सरकारने घ्यावा.विद्यार्थ्याच्या भविष्याशी चाललेला खेळ आणि पेपर फुटीचा खेळ खंडोबा थांबवा, दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या देशभरातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे यासह आदी घोषणा देत अंबड शहरातील नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले.उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लेखी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले की, गेल्या काही काळापासून देशातील प्रमुख परीक्षेमध्ये सतत घोटाळे होत आहे. नियोजनाचा अभाव व पेपर फुटीचे घोटाळे याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा..नीट आणि जीट परीक्षांमधील घोळ थांबवा,पोलिस भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून ग्रामीण भागातील शेतकरी, कामगार कष्टकरी, शेतमजुर यांच्या पाल्याचे कष्टाचे चीज व्हावे. शिक्षण व्यवस्थेत सुरू असलेला गोंधळ तात्काळ थांबवून विद्यार्थ्याचे हित जपावे. यासह आदी मागण्याचे लेखी निवेदन अंबडचे उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांना देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.