Maharashtra Naxal Operation News: गडचिरोलीतील धाडसी सेवेला मानाचा मुजरा; सी-६० पथकातील संगमेश्वर बिरादार यांना राज्य शासनाकडून सेवा पदक जाहीर

देगलूर: महाराष्ट्र राज्यातील नक्षलविरोधी मोहिमेत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या पोलिस अधिकारी व अंमलदारांना राज्य शासनाच्या वतीने "सी-६० सेवा पदक-२०२६" जाहीर करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांच्या आदेशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून राज्यातील निवडक ५०० पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा या सन्मानासाठी समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये तालुक्यातील काठेवाडी येथील भूमिपुत्र संगमेश्वर बिरादार यांचा यामध्ये समावेश असल्याने श्री बिरादार यांचे तालुक्यात अभिनंदन करण्यात येत आहे..राज्यातील सशस्त्र माओवादी कारवायांना प्रभावीपणे रोखण्यासाठी १ डिसेंबर १९९० रोजी विशेष अभियान पथक 'सी-६०'ची स्थापना करण्यात आली होती. या पथकात कार्यरत राहून उल्लेखनीय सेवा बजावणाऱ्या पोलिस अधिकारी व अंमलदारांच्या कार्याची दखल घेत हा सन्मान जाहीर करण्यात आला आहे. श्री संगमेश्वर ईश्वरराव बिरादार हे २७ फेब्रुवारी २०२० पासून गडचिरोली जिल्ह्यात कार्यरत असून त्यांनी या पथकात साडेतीन वर्ष कार्य केले आहे..शासन निर्णयानुसार, सी-६० पथकात किमान दोन वर्षे सेवा पूर्ण केलेले पोलिस अधिकारी तसेच तीन वर्षे सेवा बजावलेले पोलिस अंमलदार या पदकासाठी पात्र ठरले आहेत. त्याचबरोबर संबंधित कर्मचाऱ्यांची मागील पाच वर्षांची सेवा अभिलेखे उत्कृष्ट असणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..पोलिस महासंचालक कार्यालयाने याबाबतचे आदेश ता. ३० एप्रिल २६ रोजी जारी केले असून संबंधित अधिकाऱ्यांना पदक वितरणासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये धाडसी व समर्पित सेवा बजावणाऱ्या पोलिस दलाच्या कार्याचा हा गौरव मानला जात आहे. श्री संगमेश्वर बिरादार यांना यापूर्वी अनेक पदके देऊन गौरविण्यात आले होते. त्यांच्या या यशाबद्दल काठेवाडीत आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला.