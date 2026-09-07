Aurangabad Hospital: आगीतून वाचवलेल्या जुळ्यांचा मृत्यू; एशियन हॉस्पिटलमधून दाखल केले होते 'घाटी' मध्ये, कुटुंबावर शोककळा

छत्रपती संभाजीनगर: आकाशवाणी चौकातील एशियन हॉस्पिटलच्या 'एनआयसीयू'मध्ये शुक्रवारी (ता. चार) पहाटे लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर घाटी रुग्णालयात स्थलांतरित केलेल्या जुळ्या शिशूचा उपचारादरम्यान रविवारी (ता. सहा) सकाळी मृत्यू झाला..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...एकाच वेळी दोन चिमुकल्यांना गमावण्याची वेळ कन्नड येथील कुरेशी कुटुंबीयांवर आली. ही दुर्दैवी आगीची घटना घडली नसती, तर कदाचित आज आमच्यावर ही वेळ आलीच नसती, असे 'सकाळ'शी बोलताना मृत चिमुकल्यांचे वडील मुजाहिद कुरेशी यांना अश्रू अनावर झाले होते..कुरेशी म्हणाले, "शहरातील जननी हॉस्पिटलमध्ये २ सप्टेंबरच्या रात्री जुळ्यांचा जन्म झाल्याने आम्ही कुटुंबीय आनंदी होतो. कमी दिवसांत जन्मलेले असल्याने त्यांची प्रकृती नाजूक होती. त्यामुळे गुरुवारी (ता. तीन) त्यांना एशिएन हॉस्पिटलच्या एनआयसीयूत दाखल केले होते. आगीच्या घटनेनंतर शुक्रवारी (ता. चार) पहाटे त्यांना घाटीतील बालरोग विभागाच्या वॉर्डात दाखल केले..याठिकाणी उपचार सुरू असताना रविवारी (ता. सहा) पहाटे तीनला एका, तर सकाळी सातला दुसऱ्या बाळाने जगाचा निरोप घेतला. हा आमच्या कुटुंबीयांसाठी दुःखद प्रसंग आहे. आगीची दुर्दैवी घटना घडली नसती, तर आज आमच्या बाळांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली असती." दोन्ही बाळांच्या मृत्यूने दुःख अनावर झालेल्या मुजाहिद कुरेशी यांनी मात्र आगीच्या घटनेबाबत डॉक्टरांबाबत कोणतीही तक्रार, आरोप केला नाही.Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक .Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.पाच चिमुकले होते घाटीत दाखलआगीच्या घटनेत एशियन हॉस्पिटलच्या एनआयसीयूतून ९ नवजात शिशूना परिचारिका, डॉक्टरांनी सुरक्षितपणे बाहेर काढले. त्यानंतर पुढील उपचारासाठी त्यांना घाटी रुग्णालयासह शहरातील इतर खासगी रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले होते. घाटीत दाखल ५ शिशुंमध्ये कन्नडच्या जुळ्यांचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.