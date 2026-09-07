मराठवाडा

Aurangabad Hospital: आगीतून वाचवलेल्या जुळ्यांचा मृत्यू; एशियन हॉस्पिटलमधून दाखल केले होते 'घाटी' मध्ये, कुटुंबावर शोककळा

Twin Babies Rescued From Asian Hospital Fire Die At Ghati: एशियन हॉस्पिटलच्या एनआयसीयूतील आगीच्या घटनेनंतर घाटीत उपचार सुरू असताना दोन्ही जुळ्या बाळांचा मृत्यू; कन्नडच्या कुरेशी कुटुंबावर दुहेरी शोककळा
Twin Babies Rescued From Asian Hospital Fire Die During Treatment At Ghati Hospital In Chhatrapati Sambhajinagar

Twin Babies Rescued From Asian Hospital Fire Die During Treatment At Ghati Hospital In Chhatrapati Sambhajinagar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: आकाशवाणी चौकातील एशियन हॉस्पिटलच्या 'एनआयसीयू'मध्ये शुक्रवारी (ता. चार) पहाटे लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर घाटी रुग्णालयात स्थलांतरित केलेल्या जुळ्या शिशूचा उपचारादरम्यान रविवारी (ता. सहा) सकाळी मृत्यू झाला.

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