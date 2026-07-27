मला सारखा सारखा फोन नका करू, मी आता देशाचा मुलगा; अभिजीत दीपके वडिलांना असं का सांगितलं?

कॉकरोच जनता पार्टीचा संस्थापक अभिजीत दीपके अल्पावधीत देशभरात प्रसिद्ध झाला. कॉकरोच जनता पार्टीची स्थापना, देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये आंदोलन आणि त्यानंतर जंतर मंतरवर झालेलं आंदोलन यामुळे तो सोशल मीडियावर अल्पावधीत प्रसिद्धीच्या झोतात आला. नीट पेपरलीक प्रकरणी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आता सगळीकडेच अभिजीतची चर्चा होत आहे. एका मुलाखतीत अभिजीतच्या वडिलांनी त्याचा अभिमान वाटत असल्याचं म्हटलंय. तसंच त्याला सारखा फोनही करता येत नसल्याची खंत व्यक्त केलीय. Abhijeet Deepke Tells Father Do Not Call Me Repeatedly Here Is the Reason Behind His Emotional Remark.अभिजीत दीपकेचे वडील भगवान दीपके हे एमआयडीसीतून निवृत्त इंजिनिअर आहेत. त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, अभिजीत आता मी देशाचा पुत्र असल्याचं सांगतो. मी तुमचा एकट्याचा मुलगा नाही. मला सारखं सारखं फोनं करायचं बंद करा. जंतरमंतरवर देशभरातून लोक येतायत आणि माझी काळजी घेतायत असं त्याने आंदोलनावेळी सांगितलं होतं असंही वडिलांनी म्हटलंय..आंदोलन आहे म्हणजे लाठीचार्ज करा असं नाही; पोलीस कारवाईवरून सरन्यायाधीशांनी सुनावलं, दिले शिस्तीचे धडे.अभिजीतचे वडील म्हणाले की, मला राजकारण फारसं माहिती नाही. मुलानं माझ्या मनाविरुद्ध आंदोलन सुरू केलं. तो सामाजिक कार्य करत असल्यानं नेहमीच काळजी वाटायची. धर्मेंद्र प्रधान यांनी मोठं मन दाखवलं. खरंतर या सगळ्या घडामोडींना विजय किंवा पराजय अशा नजरेनं बघू नये..भारतात अभिजीतने अरविंद केजरीवाल यांच्यासोबत काम केलं. दोन वर्षांच्या त्या काळात राजकारण जवळून समजून घेतलं. खरंतर मला राजकारण आवडत नाही पण मुलगा जे करेल, जो निर्णय घेईल त्याला पाठिंबाच असेल असंही वडील भगवान दीपके म्हणाले..आई-वडिलांनी सांगितलं की, जंतर मंतरवर आंदोलन सुरू असताना अभिजीतचा फोन उचलताना भिती वाटायची. काही वाईट बातमी तर येणार नाही ना अशी शंका मनात असायची. अभिजीतच्या मित्रांकडून त्याची माहिती घ्यायचो. आता त्यानं लवकर घरी यावं. आंदोलनाला यश मिळाल्यानं आनंद आहे. गेल्या अडीच महिन्यापासून कुटुंब तणावात होतं..कॉकरोच जनता पार्टीने नीट पेपर लीक प्रकरणी आंदोलन सुरू केलं. सुरुवातीला याला फारसा प्रतिसाद नव्हता. पण जसजसे उपोषणाचे दिवस वाढले तसा पाठिंबाही वाढू लागला. सोनम वांगचुक यांना आंदोलन स्थळावरून हटवून रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर या आंदोलनाने उग्ररूप धारण केलं. संसद मार्चसाठी मोठ्या संख्येनं लोक दाखल झाले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.