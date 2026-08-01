Abhijit Dipke Health : अभिजीत दिपके यांची प्रकृती अचानक बिघडली; पत्रकारांशी संवादाआधीच उलटी, डॉक्टरांकडून घरी तपासणी

Abhijit Dipke News : कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांची प्रकृती आज अचानक बिघडली. माध्यमांशी संवाद साधण्यासाठी ते घराबाहेर आले असताना त्यांना अचानक उलटीचा त्रास सुरू झाला. प्रकृती अस्वस्थ झाल्याने त्यांनी पत्रकारांशी संवाद न साधताच पुन्हा घरात प्रवेश केला. सध्या डॉक्टर त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचून तपासणी करत आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, अभिजीत दिपके हे नेहमीप्रमाणे पत्रकारांशी संवाद साधण्यासाठी घराबाहेर आले होते. मात्र, घराबाहेर आल्यानंतर काही क्षणांतच त्यांची प्रकृती खालावली. त्यांना अचानक उलटी झाल्याने उपस्थितांमध्ये एकच खळबळ उडाली..प्रकृती बिघडल्यानंतर अभिजीत दिपके यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया न देता थेट घरात परत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनी आणि समर्थकांनी तातडीने डॉक्टरांना पाचारण केले. सध्या डॉक्टर त्यांच्या घरीच वैद्यकीय तपासणी करत असून, प्रकृती बिघडण्यामागील नेमके कारण शोधण्याचे काम सुरू आहे..Abhijeet Dipke on Jai Bhim : 'जय भीम' हा नारा केवळ एका समाजाचा नाही; अभिजीत दिपके यांचे वक्तव्य, 'ब्लॅक अँड व्हाईट'मध्ये अनेक खुलासे.अभिजीत दिपके यांच्या प्रकृतीबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत वैद्यकीय माहिती समोर आलेली नाही. डॉक्टरांच्या तपासणीनंतरच त्यांच्या प्रकृतीबाबत स्पष्ट चित्र समोर येण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान अभिजीत दिपके यांना टायफॉईडची लागण झाली होती. त्यानंतर ते उपचार घेत होते. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीबाबत समर्थकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, डॉक्टरांच्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.