Chhatrapati Sambhajinagar Politics: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ‘एमआयएम’ची भाजपला धक्का देण्याची तयारी; राजकारणात सगळं शक्य, इम्तियाज जलील यांचा इशारा!

छत्रपती संभाजीनगर: महापालिकेत ३३ नगरसेवक निवडून आणत दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरलेल्या एमआयएमने भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी डाव टाकायला सुरवात केली. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी आम्ही भाजपला निश्चित धक्का देणार, असा दावा करत राजकारणात सगळं काही शक्य आहे, असा सूचक इशारा त्यांनी दिला. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...स्वबळावर ५७ नगरसेवक निवडून आणत भाजपने छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेतील सत्तेवर दावा सांगितला आहे. बहुमतासाठी एका नगरसेवकाची गरज असल्याने भाजपचे स्थानिक नेते निश्चिंत आहेत. आम्हाला पाठिंबा देण्यासाठी अनेक पक्षातील नगरसेवक इच्छुक असल्याचा दावा भाजपकडून केला जात आहे. त्यामुळेच भाजपने शिवसेनेलाही बेदखल केले आहे. पण, भाजपचा हा अतिआत्मविश्वास त्यांच्या अंगलट येतो की काय? अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू झाली. .भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी अनेक पक्ष इच्छुक आहेत. आमचे आणि भाजपाच्या विरोधातील पक्षांच्या नगरसेवकांचे संख्याबळ पाहिले तर काहीही अशक्य नसल्याचे सांगत इम्तियाज यांनी महापौर पदाच्या निवडणुकीची उत्कंठा वाढवली. बहुमतासाठी आवश्यक असलेला ५८ हा जादूई आकडा कोणत्याच पक्षाकडे नाही. .भाजपही या मॅजिक फिगरपासून एक ने दूर आहे तर एकनाथ शिंदे यांच्या तेरा नगरसेवकांना सोबत घेत विरोधी पक्षाची आघाडी करायची म्हटले तर एमआयएमला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. भाजपला एक नगरसेवक सोबत घेऊन महापौर पदासह महापालिकेत सत्ता मिळवणे अवघड नाही. .Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची 'कनेक्टिव्हिटी'; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.पण, भाजपाविरोधात सगळ्या विरोधकांनी मोट बांधली तरच बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ५८ नगरसेवकांची जुळवाजुळव शक्य आहे. इम्तियाज जलील यांनी हे शक्य असल्याचा दावा करत भाजपला रोखण्यासाठी दोन्ही शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, वंचित अशा सगळ्यांना एकत्र आणण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू असल्याचे म्हटले आहे.