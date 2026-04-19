छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: अजिंठा लेणी पर्यटनाला उन्हाचा फटका; वाढत्या तापमानामुळे भेट देणाऱ्यांची संख्या रोडावली

Tourist Numbers Plummet Amid Rising Temperatures: अजिंठा लेणीमध्ये ४१°C तापमानामुळे पर्यटकांची ये-जा घटली आहे. दुपारच्या उष्णतेमुळे सहली पुढे ढकलल्या जात आहेत, तर दुकानदारांना आर्थिक परिणाम भोगावा लागत आहे
সকাळ वृত্तসेवा
Updated on

फर्दापूर: जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या अजिंठा लेणीला सध्या तीव्र उष्णतेचा मोठा फटका बसला आहे. तापमानाचा पारा ४१ अंश सेल्सिअसवर पोहोचल्याने देश-विदेशी पर्यटकांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली असून, नेहमी गजबजलेला हा ऐतिहासिक परिसर सध्या ओस पडल्याचे चित्र आहे.

