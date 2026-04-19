Chhatrapati Sambhajinagar: अजिंठा लेणी पर्यटनाला उन्हाचा फटका; वाढत्या तापमानामुळे भेट देणाऱ्यांची संख्या रोडावली

फर्दापूर: जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या अजिंठा लेणीला सध्या तीव्र उष्णतेचा मोठा फटका बसला आहे. तापमानाचा पारा ४१ अंश सेल्सिअसवर पोहोचल्याने देश-विदेशी पर्यटकांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली असून, नेहमी गजबजलेला हा ऐतिहासिक परिसर सध्या ओस पडल्याचे चित्र आहे..उन्हाच्या तीव्रतेमुळे दुपारच्या वेळेत लेण्यांमध्ये फिरणे पर्यटकांसाठी जिकिरीचे ठरत आहे. त्यामुळे अनेक पर्यटकांनी आपली सहल पुढे ढकलली आहे, तर काही केवळ सकाळच्या सत्रातच भेट देण्यास पसंती देत आहेत..गेल्या तीन दिवसांच्या आकडेवारीनुसार गुरुवारी १०५, शुक्रवारी २०० तर शनिवारी केवळ १०० पर्यटकांनी लेणीला भेट दिली. यापूर्वी येथे दररोज सरासरी ३०० हून अधिक पर्यटक येत असत, तर सुट्यांच्या काळात ही संख्या हजाराच्या पुढे जात असे..या मंदीचा मोठा फटका 'टी-पॉइंट' परिसरातील हस्तकला दुकानदार आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना बसला आहे. स्थानिक दुकानदार अशोक हातोळे यांनी सांगितले, की 'उन्हामुळे पर्यटकांची ये-जा कमी झाली असून, दिवसभर ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत थांबावे लागत आहे..याचा आमच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला आहे.' तापमानात घट झाल्यानंतरच पर्यटकांचा ओघ पुन्हा वाढण्याची आशा व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे.