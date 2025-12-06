ATM Fraud Case: १ कोटी १६ लाखांचा एटीएम घोटाळा उघड; चार वर्षे पसार असलेले सहा जण अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात

छत्रपती संभाजीनगर : एटीएममध्ये पैसे भरताना ठरलेल्या रकमेऐवजी कमी रक्कम भरून उरलेले पैसे परस्पर स्वतःजवळ बाळगत होते. या प्रकरणात मार्च २०२२ मध्ये आठ जणांविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला होता..त्यातील सहा संशयित पसार होते. त्यांना गुन्हे शाखेने गुरुवारी (ता. चार) त्यांना ताब्यात घेतले. अमित विश्वनाथ गंगावणे (वय ३५ रा. भावसिंगपुरा, भीमनगर), अनिल अशोक कांबळे (वय ३५, भीमनगर भावसिंगपुरा), योगेश पुंजाराम काजळकर (वय ३७, रा. भीमनगर, भावसिंगपुरा), सचिन एकनाथ रंधे (वय ३२, रा. राजनगर, जटवाडा), सिद्धांत रमाकांत हिवराळे (वय २७, रा. भीमपुरा, उस्मानपुरा) आणि संजय भालचंद्र जाधव (वय ४४ रा. बजाजनगर) अशी संशयितांची नावे आहेत..याप्रकरणी मार्च २०२२ मध्ये रमेश रायभान साठे (वय ३७, रा. औरंगपुरा) यांनी दिलेल्या तक्रारीचा आशय असा ः ‘सिक्युअर व्हॅल्यू इंडिया लिमिटेड ही कंपनी वेगवेगळ्या बँकांच्या एटीएममध्ये कॅश भरण्याचे काम करते. घटनेवेळी ते या कंपनीचे उपशाखा अधिकारी म्हणून काम पाहायचे. मार्च २०२२ मध्ये लेखापरीक्षण करण्यात आले. यात एटीएममध्ये एकूण १ कोटी १६ लाख ८० हजार २०० रुपये कमी भरल्याचा प्रकार समोर आला..ऑडिट केल्यानंतर यात घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट झाले. आठ जणांनी मिळून एटीएममध्ये कमी रक्कम भरून ती स्वतःजवळ बाळगली. शाखेचे ऑडिटर जाधव यांना याबाबत माहिती असतानाही त्यांनी ती लपवून ठेवली.’ या तक्रारीआधारे सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला होता. यातील अविनाश पडूळ, बाबासाहेब अंभुरे यांनी जामीन मिळवला. उर्वरित सहाजण पसार होते. दरम्यान, गुन्हे शाखेचे पोलिस उपनिरीक्षक नवनाथ पाटवदकर हे सिद्धार्थ थोरात, शैलेश आस्कर, यशवंत गोबाडे, अमोल मुगळे, संतोष चौरे, संजीवनी शिंदे यांच्यासह गस्तीवर होते. त्यांना या प्रकरणातील सहा संशयितांबाबत माहिती मिळाली. त्या आधारे पथकाने गंगावणे, कांबळे, काजळकर यांना भावसिंगपुरा परिसरातून फिरत असताना, रंधे याला जटवाडा परिसरात, हिवराळे याला गोपाल टी चौकातून, जाधव याला बजाजनगर मोहटादेवी येथून ताब्यात घेतले..असा करायचे घोळसंशयितांना समजा दहा लाख रुपये एटीएममध्ये भरण्यासाठी दिले तर संशयित प्रत्यक्षात आठ किंवा नऊ लाख रुपये एटीएममध्ये भरायचे उर्वरित रक्कम स्वतःकडे ठेवायचे. परंतु, बँकेच्या स्क्रीनवर मात्र दहा लाख रुपये रक्कम दिसायची. त्यामुळे हा प्रकार लवकर कुणाच्या लक्षात येत नव्हता. परंतु, ऑडिटमध्ये हे बिंग फुटले..Nashik Crime : नाशिकमध्ये एमडीचा अड्डा! पुणे महामार्गावरील हॉटेलमध्ये छापा, सेवानिवृत्त पोलिसाच्या मुलासह तिघे गजाआड.थाटले कापड दुकानया संशयितांपैकी ऑडिटरचे काम करणारा जाधव याने कापडाचे दुकान थाटले होते. दुसरा संशयित गंगावणेचे वडील असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. घटना चार वर्षांपूर्वीची असल्याने पोलिस आपल्यापर्यंत पोचणार नाही, या अविर्भावात संशयित निवांत झाले होते. पण, अशातच गुन्हे शाखेने ही कारवाई करीत त्यांच्या मुसक्या आवळल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.