Indigo Plane Service : बंगळूर, मुंबईची विमाने उद्यापासून आठवडाभर बंद; हैदराबादची दुपारची फेरी १५ ते ३१ पर्यंत स्थागित

छत्रपती संभाजीनगर - 'इंडिगो'ची देशभरात विमानसेवा ठप्प झाल्याचा फटका छत्रपती संभाजीनगरला बसला असून या कंपनीने मंगळवारपासून (ता. नऊ) १५ डिसेंबरपर्यंत बंगळूरची उड्डाणे रद्द केली आहेत. मुंबईसाठीचे विमानही १५ डिसेंबरपर्यंत बंद ठेवण्यात आले आहे..'इंडिगो'च्या विमानसेवेचा पुरता बोजवारा झाल्याने देशभरात हजारो उड्डाणे रद्द झाली. कंपनीने एकीकडे सारे सुरळीत होत असल्याचा दावा केला असला तरी प्रत्यक्षात प्रवाशांचे हाल सुरूच आहेत. या गोंधळाचा फटका छत्रपती संभाजीनगरलाही बसला असून मुंबई, बंगळूर, हैदराबादसाठीच्या सेवा बाधित झाल्या आहेत..गेल्या चार दिवसांत विमान रद्द आणि प्रचंड विलंब याचा फटका प्रवासी, पर्यटक सहन करत असताना आता 'इंडिगो'ने काही विमाने रद्दच केली आहेत. कंपनीने जारी केलेल्या माहितीनुसार नऊ ते १५ डिसेंबरपर्यंत बंगळूर-छत्रपती संभाजीनगर-बंगळूर विमानसेवा स्थगित केली आहे..याशिवाय सायंकाळचे मुंबई-छत्रपती संभाजीनगर-मुंबई हे विमान १५ डिसेंबरपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे. दुपारी १२ वाजून ५५ मिनिटांनी झेपावणारे छत्रपती संभाजीनगर- हैदराबाद विमान १५ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर याकाळात स्थगित ठेवण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे..अडकलेल्या पर्यटकांना भुर्दंड'इंडिगो'च्या गोंधळाचा फटका देशी-विदेशी पर्यटकांना मोठ्या प्रमाणावर बसला. सध्या येथील पर्यटनाचा हंगाम सुरू असून अजिंठा-वेरूळ येथे भेट देण्यासाठी पर्यटक मोठ्या संख्येने आले होते. यातील विदेशी पर्यटकांची 'इंडिगो'च्या घोळामुळे कोंडी झाली..अनेकांची आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे बुक असल्याने त्यांना मुंबईला खासगी वाहनाने जावे लागले. त्यामुळे त्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला. पर्यटन व्यावसायिक जसवंत सिंह यांनी सांगितले, की विदेशी पर्यटकांना त्यांच्या कार्यक्रमात बदल करून सहा-सात प्रवास करून खासगी कारने मुंबई गाठावी लागली..