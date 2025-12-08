छत्रपती संभाजीनगर

Indigo Plane Service : बंगळूर, मुंबईची विमाने उद्यापासून आठवडाभर बंद; हैदराबादची दुपारची फेरी १५ ते ३१ पर्यंत स्थागित

Indigo Flight Cancellation : ‘इंडिगो’ची देशभरात विमानसेवा ठप्प झाल्याचा फटका छत्रपती संभाजीनगरला बसला.
indigo flight

Indigo Flight

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर - ‘इंडिगो’ची देशभरात विमानसेवा ठप्प झाल्याचा फटका छत्रपती संभाजीनगरला बसला असून या कंपनीने मंगळवारपासून (ता. नऊ) १५ डिसेंबरपर्यंत बंगळूरची उड्डाणे रद्द केली आहेत. मुंबईसाठीचे विमानही १५ डिसेंबरपर्यंत बंद ठेवण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Hyderabad
Tomorrow
Indigo Airline
bengaluru
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com