B.Pharmacy CAP 2025

B.Pharmacy CAP 2025

sakal

छत्रपती संभाजीनगर

B.Pharmacy CAP 2025: सीट मॅट्रिक्स जाहीर होणार उद्या; अखेर बी.फार्मसीच्या प्रवेश फेऱ्यांचे वेळापत्रक जाहीर

Maharashtra Admissions: राज्यातील बी.फार्मसी व फार्म.डी. अभ्यासक्रमांसाठी २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षाच्या केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. चार फेरी आणि संस्था स्तरावरील प्रवेशाचे सर्व तपशील स्पष्ट केले आहेत.
Published on

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील बी.फार्मसी व फार्म.डी. अभ्यासक्रमांसाठी २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षाच्या केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेचे (कॅप) वेळापत्रक जाहीर झाले असून, चारही फेऱ्यांसह संस्था स्तरावरील प्रवेशांचेही नियोजन करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
education
Admission
caps
Chhatrapati Sambhajinagar
B.Pharmacy admission deadline
Marathi News Esakal
www.esakal.com