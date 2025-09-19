छत्रपती संभाजीनगर
B.Pharmacy CAP 2025: सीट मॅट्रिक्स जाहीर होणार उद्या; अखेर बी.फार्मसीच्या प्रवेश फेऱ्यांचे वेळापत्रक जाहीर
Maharashtra Admissions: राज्यातील बी.फार्मसी व फार्म.डी. अभ्यासक्रमांसाठी २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षाच्या केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. चार फेरी आणि संस्था स्तरावरील प्रवेशाचे सर्व तपशील स्पष्ट केले आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील बी.फार्मसी व फार्म.डी. अभ्यासक्रमांसाठी २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षाच्या केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेचे (कॅप) वेळापत्रक जाहीर झाले असून, चारही फेऱ्यांसह संस्था स्तरावरील प्रवेशांचेही नियोजन करण्यात आले आहे.