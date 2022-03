बहिणीला भेटून परतणाऱ्या भावाचा रस्त्यातच गेला जीव, नात्याची ताटातूट

लोहगाव (जि.औरंगाबाद ) : धुळवडीच्या सायंकाळी बहिणीला भेटुन लोहगावला परतणारा भाऊ दुचाकी व अवजड वाहणाच्या जोरदार धडकेत ठार, तर दोन जण जखमी झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता.१८) इसारवाडी फाटा ते बिडकीन महामार्गावरील धानोरा गावाजवळ घडली. रामेश्वर नानासाहेब जगधने (वय १८) असे मृताचे नाव आहे. याबाबत मिळालेली माहिती अशी, की गंगापूर तालुक्यातील एका वीटभट्टीवर कामाला असलेल्या बहिणीला भेटण्यासाठी लोहगाव (ता.पैठण) येथील रामेश्वर नानासाहेब जगधने व त्याचे मित्र प्रशांत जगधने, दिगंबर बोरूडे हे तरुण धुळवडीनिमित्त शुक्रवारी (ता.१८) दुपारून बहिणीला भेटण्यासाठी दुचाकीने गेले होते. (Brother Met Sister After This He Died In Accident In Aurangabad)

सायंकाळी बहिणीला भेटुन परतत असताना इसारवाडी फाटा ते बिडकीन महामार्गावरील धानोरा गाव ते मुक्तेश्वर साखर कारखाना परिसरात रात्री साडेसात वाजेदरम्यान दुचाकी व अवजड वाहनाची जबर धडक झाली. यात रामेश्वर जगधने हा जागेवर ठार झाल्याची घटना घडली. प्रशांत ताराचंद जगधने, दिगंबर रमेश बोरूडे या गंभीर जखमींना स्थानिक नागरिकांनी तात्काळ औरंगाबाद (Aurangabad) येथील घाटी रूग्णालयात दाखल केले. या अपघताचा वाळुज पोलीसांनी पंचनामा करून गुन्हा नोंद केला आहे. पुढील तपास वाळुज पोलीस (Waluj Police) करित आहेत.

वडिलांप्रमाणे मुलाचाही अपघातात मृत्यू

चार वर्षांपूर्वी पंढरपूरला आषाढीवारीला जाताना कुर्डुवाडीजवळ चारचाकी वाहनाच्या अपघातात मृताच्या वडिलांचे निधन झाले होते. तर मुलगाही मोटारसायकल अपघातात गेल्याने अनेकांनी हळहळ व्यक्त केली.