समृद्धी महामार्गावर अपघातानंतर पेटली कार, आर्किटेक्चरचा पत्नी अन् मुलीच्या डोळ्यादेखत होरपळून मृत्यू

समृद्धी महामार्गावर छत्रपती संभाजीनगरमधील जांबरगाव शिवारात भीषण अपघात झाला. ट्रकला मागून धडकल्यानंतर कार जवळपास १०० फूटापर्यंत फरफटत गेली. यानंतर कारला आग लागून ५२ वर्षीय पनव अजमेरा यांचा होरपळून मृत्यू झाला. जांबरगाव शिवारात सोमवारी (ता. १३) रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. ट्रकला मागून धडकल्यानंतर कारने अचानक पेट घेतला. तेव्हा कारमध्ये पवन यांची मुलगी आणि पत्नी होत्या. त्या दोघींना बाहेर काढण्यात यश आलं पण पवन हे गाडीतच अडकल्यानं त्यांचा मृत्यू झाला. Samruddhi expressway accident.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, आर्किटेक्चर असलेले पवन अजमेरा हे सोमवारी कुटुंबीयांसह कारने मुंबईहून छत्रपती संभाजीनगरला येत होते. कार भरधाव असताना जांबरगाव शिवारात पुढे असलेल्या ट्रकला धडकली. ही धडक इतकी भीषण होती, की कार सुमारे शंभर फूट फरफटत गेली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल व बचाव पथक दाखल झाले..बचाव पथकाने कारमधील ईशा अजमेरा (वय २०) आणि वीणा अजमेरा (वय ४७) यांना सुखरूप बाहेर काढले. मात्र, चालक पवन अजमेरा यांचे पाय गाडीत अडकल्याने त्यांना काढण्यासाठी अडचणी येत होत्या. बचावकार्य सुरू असतानाच अचानक इंजिनच्या भागाने पेट घेतला आणि आगीचा मोठा भडका उडाला. यात पवन अजमेरा यांचा होरपळून जागीच मृत्यू झाला. जखमींना तातडीने वैजापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे..कल्याण-मुरबाड मार्गावर अपघातात ११ जणांचा मृत्यूसोमवारी कल्याण-मुरबाड महामार्गावर कल्याण तालुक्यातील रायते इथं सिमेंट मिक्सरच्या ट्रकने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या टॅक्सीला धडक दिल्यानं भीषण अपघात झाला. या अपघातात ११ जणांचा मृत्यू झाला असून दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघात इतका भीषण होता की काळी पिवळी टॅक्सीचा चुराडा झाला होता. मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करावी लागली. या घटनेचे फोटो आणि व्हिडिओ समोर आले आहेत.