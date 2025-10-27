Chh. Sambhajinagar: जास्तीचे आमिष पडले महागात; ४० लाखांची फसवणूक, सिटी चौक ठाण्यात गुन्हा

छत्रपती संभाजीनगर : एकाने पेट्रोल पंपासाठी जागा डेव्हलप करून सुरू करण्यासाठी चाळीस लाख रुपये घेतले. जास्त पैशांचा परतावा देण्याचे आमिष त्याने दाखविले. परंतु, दोन महिन्यांत परतीच्या वायद्यानंतरही पैसे परत केले नसल्याचा प्रकार समोर आला..याबाबत ४० लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी शनिवारी (ता. २६) सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद केला. मिर्झा यास्मीन बेगम मिर्झा बिस्मिल्ला बेग, बिस्मिल्ला बेग कयुम बेग (रा. डिलक्स अपार्टमेंट), अजमत बेग कयुम बेग (रा. मिलकॉर्नर) अशी आरोपींची नावे आहेत..याप्रकरणी जकिया बेगम अब्दुल्ला खान (वय ६७ रा. कोहिनूर कॉलनी) यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार त्यांचे पती अब्दुल्ला खान यांच्या नावावर रावरसपुरा येथे १८ गुंठे जमीन आहे. यातील ६२५ चौमी जमीन मिर्झा यास्मिन बेगम मिर्झा बिस्मिल्ला बेग यांना पेट्रोल पंप टाकण्यासाठी दिली आहे. मिर्झा कॉलनीतच राहत असल्याने त्यांच्याशी यांचा परिचय आहे..ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ते जकिया यांच्या घरी आले. पेट्रोल पंपाची जागा डेव्हलप करून पंप सुरू करण्यासाठी ४० ते ५० लाख रुपयांची आवश्यकता आहे. ही रक्कम तुम्ही दिली तर पंप लवकर सुरू होईल. तुमची रक्कम दोन महिन्यांत परत करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. परतावा करताना थोडी जास्त रक्कम परत करण्याचे आश्वासनही दिले..या आमिषापोटी त्यांच्या खात्यातून नोव्हेंबर २०२३ ला १५ लाख रुपये मिर्झा यांच्या खात्यावर आरटीजीएस केले. त्यानंतर मुलगी उझमा परवीन यांच्या बँक खात्यातून १५ लाख रुपये आरटीजीएसद्वारे वर्ग केले..Investment Fraud: मैत्रीची झूल पांघरून सहा कोटींची फसवणूक! आयफोन निर्यातीच्या गुंतवणुकीत व्यवसायिकावर जबरदस्त ट्रॅप.यानंतर खान हुसना परवीन मोहम्मद यांच्या खात्यातून दहा लाख रुपये आरटीजीएसद्वारे दहा नोव्हेंबर २०२३ ला मिर्झा यास्मिन यांच्या खात्यात वर्ग केले, असे एकूण ४० लाख रुपये त्यांना दिले. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पेट्रोल पंप सुरू देखील झाला. यानंतर आत्ताच पंप सुरू झाला आहे, इतरांचे पैसे देणे आहे. तुम्ही घरचेच आहात, थोडं थांबा, असे म्हणून त्यांनी वेळ मारून नेली. ही रक्कम परत न दिल्याने गुन्हा नोंद करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.