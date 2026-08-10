छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Airport Recruitment: विमानतळ भरतीच्या नावाखाली संभाजीनगरमध्ये विद्यार्थी वेठीस; परीक्षा घेणारेच गायब; केंद्रावर सोयी-सुविधांचाही अभाव

Airport Recruitment Exam Sparks Chaos in Sambhajinagar: खासगी ग्राउंड स्टाफ भरतीसाठी आयोजित परीक्षेत केंद्रावर अधिकारी व मूलभूत सुविधा नसल्याने विद्यार्थ्यांचा गोंधळ उडाला.
Chhatrapati Sambhajinagar Airport Recruitment

Chhatrapati Sambhajinagar Airport Recruitment

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: विमानतळावर खासगी ग्राउंड स्टाफ पदासाठी कंत्राटी भरतीची जाहिरात काढून एनआयए एव्हिएशन सर्व्हिसेस प्रा.लि. या खासगी कंपनीने शहरातील दोन केंद्रांवर रविवारी (ता. नऊ) परीक्षा आयोजित केली होती. पण, प्रत्यक्षात केंद्रावर ना सोयी-सुविधा होत्या, ना परीक्षा घेणारे अधिकारी.

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