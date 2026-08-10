Chhatrapati Sambhajinagar Airport Recruitment: विमानतळ भरतीच्या नावाखाली संभाजीनगरमध्ये विद्यार्थी वेठीस; परीक्षा घेणारेच गायब; केंद्रावर सोयी-सुविधांचाही अभाव

छत्रपती संभाजीनगर: विमानतळावर खासगी ग्राउंड स्टाफ पदासाठी कंत्राटी भरतीची जाहिरात काढून एनआयए एव्हिएशन सर्व्हिसेस प्रा.लि. या खासगी कंपनीने शहरातील दोन केंद्रांवर रविवारी (ता. नऊ) परीक्षा आयोजित केली होती. पण, प्रत्यक्षात केंद्रावर ना सोयी-सुविधा होत्या, ना परीक्षा घेणारे अधिकारी. .या नियोजनशून्य कारभारामुळे विद्यार्थी आक्रमक झाले. पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर ही परीक्षा झाली. पण, ५० टक्के विद्यार्थी परीक्षा न देताच निघून गेले. दरम्यान, या भरतीशी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचा (एएआय) कोणताही संबंध नसल्याचे संचालक शरद येवले यांनी स्पष्ट केले..Petrol-Diesel-CNG Price: मुंबईत पेट्रोल-डिझेल स्वस्त तर या शहरांमध्ये दर वाढले! पाहा तुमच्या शहरातील आजचे दर.याप्रकरणी परीक्षार्थीनी पोलिसांत दिलेल्या तक्रार अर्जात भरतीबाबत शंका उपस्थित केली. विद्यार्थ्यांनी सांगितले, तीन महिन्यांपूर्वी साडेचार हजार जागांसाठी निघालेल्या या भरतीसाठी राज्यभरातून ४०० हून अधिक तरुण सकाळीच केंद्रावर आले होते. अर्जदारांकडून ४७५ ते ६०० रुपये शुल्क उकळण्यात आले होते. परंतु, नियोजित वेळेत कोणीही अधिकारी न.आल्याने विद्यार्थी आक्रमक झाले. ही परीक्षा घेण्याची जबाबदारी पुण्यातील एका त्रयस्थ कंपनीने शहरातील दोन खासगी व्यक्तींवर सोपवली असल्याचे समोर आले. अखेर पोलिसांनी मध्यस्थी केल्यानंतर दुपारी अडीच वाजता परीक्षा सुरू झाली; मात्र पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अनेक विद्यार्थ्यांनी परीक्षेवर बहिष्कार टाकला..RTOने दंडात्मक कारवाईनंतर कागदपत्रे बराच वेळ दिली नाही, चालकानं समृद्धीवर ट्रकच आडवा लावला; वाहतूक तासभर ठप्प, VIDEO VIRAL.प्रशिक्षणाच्या नावाखाली लाखाची मागणी ?१७ ते ३५ हजार रुपये पगाराचे आमिष दाखवून बोलावलेल्या विद्यार्थ्यांना, निवडीनंतर प्रशिक्षणाच्या नावाखाली ७५ हजार ते १ लाख रुपये भरावे लागतील, अशी माहिती केंद्रावर समजल्याचे निकिता काटकर या तरुणीने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.