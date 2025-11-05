Chhatrapati Sambhajinagar : माझ्या मुलीसारखी, पण चुकी झाली! एकटीला पाहून भररस्त्यात छेड काढली, तरुणीनं धडा शिकवताच धरले पाय

मुलीला एकटं बघून ड्रायव्हरने अश्लील इशारे केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ही घटना घडली. विशेष म्हणजे या घटनेनंतर तरुणीने हिंमत दाखवत ड्रायव्हरच्या कानशिलात लगावली. या प्रकाराचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियात व्हायरल होतो आहे. यावेळी पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर आरोपी ड्रायव्हरने तरुणीची माफीही मागितली. शिवराम तानाराम देवासी (४८, रा. हुबळी, कर्नाटक) असे आरोपीचे नाव आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, छत्रपती संभाजीनंतरमधील एका भागात एक १७ वर्षीय तरुणी आपल्या मैत्रिणीची वाट बघत उभी होती. त्यावेळी तिथे उभ्या असलेल्या ड्रायव्हर शिवरामने तिच्याकडे बघून अश्लील इशारे केले. सुरुवातीला तरुणीने त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. मात्र, त्याने अश्लील उशारे करणं सुरुच ठेवलं..अखेर संतापलेल्या तरुणीने त्याच्या जवळ जात त्याला जाब विचारला. तसेच त्याच्या कानशिलात लगावली. यावेळी तिने त्याला सलग तीन थापडा लगावल्या. सुदैवाने त्याच भागाच ट्रॉफीक पोलीस कार्यरत होते. पोलिसांना हा प्रकार दिसताच ते धावत तरुणीजवळ गेले. त्यानंतर आरोपीने ड्रायव्हरने तरुणीची पाया पडून माफी मागितली. मात्र तिने बाजूला सरकत त्याची माफीही स्वीकारली नाही..पोलिसांच्या म्हणण्याप्रमाणे आरोपी ड्रायव्हर दारूच्या नशेत होता. त्याने तरुणीकडे अश्लील इशारे केले. यावेळी दामिनी पथकाच्या निर्मला अंभोरे यांनाही घटनास्थळी बोलवण्यात आलं. त्यांच्या हस्तक्षेपानंतरर क्रांती चौक पोलिसांनी आरोपी ड्रायव्हवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे. तो कर्नाटकातून माल घेऊन मोंढा नाका भागात आला होता. तेथे माल उतरवल्यावर त्याने मद्यप्राशन केले. तेथून क्रांती चौकात जाऊन या तरुणीची छेड काढली, अशी माहिती आता पुढे आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.