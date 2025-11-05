छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar : माझ्या मुलीसारखी, पण चुकी झाली! एकटीला पाहून भररस्त्यात छेड काढली, तरुणीनं धडा शिकवताच धरले पाय

Girl Slaps Drunk Truck Driver for Harassment : छत्रपती संभाजीनंतरमधील एका भागात एक १७ वर्षीय तरुणी आपल्या मैत्रिणीची वाट बघत उभी होती. त्यावेळी हा संपूर्ण प्रकार घडला. यावेळी पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई केली.
Aurangabad Girl Slaps Drunk Truck Driver for Harassment

Aurangabad Girl Slaps Drunk Truck Driver for Harassment

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

मुलीला एकटं बघून ड्रायव्हरने अश्लील इशारे केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ही घटना घडली. विशेष म्हणजे या घटनेनंतर तरुणीने हिंमत दाखवत ड्रायव्हरच्या कानशिलात लगावली. या प्रकाराचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियात व्हायरल होतो आहे. यावेळी पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर आरोपी ड्रायव्हरने तरुणीची माफीही मागितली. शिवराम तानाराम देवासी (४८, रा. हुबळी, कर्नाटक) असे आरोपीचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
crime
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com