Air India: युद्धाचा फटका; विमानप्रवास महागणार, एअर इंडियाची घोषणा

छत्रपती संभाजीनगर : वाढत्या जेट इंधन दरांचा परिणाम आता विमानप्रवासावर दिसू लागला आहे. छत्रपती संभाजीनगरहून दिल्लीसाठी सुरू असलेल्या नियमित विमानसेवेचा प्रवास येत्या काही दिवसांत महाग होण्याची शक्यता आहे..एअर इंडियाने देशांतर्गत उड्डाणांवर ३९९ रुपयांचा इंधन अधिभार लागू करण्याची घोषणा केली असून हा निर्णय १२ मार्चपासून लागू होणार आहे. छत्रपती संभाजीनगरहून दिल्लीसाठी सुरू असलेल्या एअर इंडियाच्या नियमित विमानसेवेला देखिल हा अधिभार लागू होणार असल्याने प्रवाशांना आता तिकिटांसाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत..Iran-Israel War : मध्य पूर्वेतील युद्धाचा भारताला कसा बसणार फटका? महागाईची गणिते समजून घ्या.सध्या या मार्गावर प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून व्यावसायिक, शासकीय कामांसाठी तसेच पर्यटनासाठी अनेक प्रवासी या सेवेला प्राधान्य देतात. एअर इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, मार्चच्या सुरवातीपासून एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) च्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे..विमान कंपन्यांच्या एकूण ऑपरेटिंग खर्चात जवळपास ४० टक्के हिस्सा इंधनाचा असतो. त्यामुळे इंधन दर वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम तिकिटांच्या किमतींवर होतो. दिल्ली आणि मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये लागू असलेल्या उच्च करांमुळे विमान कंपन्यांवरील आर्थिक ताण अधिक वाढत असल्याचेही एअर इंडियाने स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर इंधन अधिभार लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून १२ मार्चपासून देशातील सर्व देशांतर्गत उड्डाणांवर हा अधिभार लागू राहणार आहे..युद्धझळांची उद्योगांना धग! गॅस टंचाईने हॉटेल्स बंद, उड्डाण महाग; निर्यात थंडावली, तर सोने दरात वाढ.इंधन अधिभार का वाढला?मार्चच्या सुरवातीपासून एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलच्या दरात वाढविमान कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चात इंधनाचा सुमारे ४० टक्के वाटामहानगरांमधील उच्च करांमुळे वाढलेला आर्थिक ताण१२ मार्चपासून देशांतर्गत उड्डाणांवर ३९९ रुपयांचा अधिभार लागू.