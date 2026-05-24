Chhatrapati Sambhajinagar: डिझेलसाठी पंपांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा उद्योग, व्यवसाय, वाहतूक आणि किरकोळ बाजारावर परिणामाची शक्यता

छत्रपती संभाजीनगर: शहरात सहाव्या दिवशीही डिझेलचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात विस्कळित झाला होता. ज्या पंपांवर इंधन उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी वाहनचालकांच्या रांगा लागत आहेत. कंपनीकडून वेळेवर पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा होत नसल्याने पंपचालक आणि वाहनधारकांमध्ये वारंवार वाद होत आहेत. अनेक ठिकाणी इंधन संपले असे फलक लावण्यात आले असून काही पंपांवर मर्यादित प्रमाणातच इंधन देण्यात येत आहे. अशात शनिवारी (ता. २३) पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या दरात पुन्हा वाढ झाल्याने नागरिकांच्या अडचणीत आणखी भर पडली..शहरात पेट्रोलचा दर ११० रुपये १५ पैसे प्रति लिटर, स्पीड पेट्रोल ११९ रुपये २४ पैसे, तर डिझेल ९६ रुपये ६९ पैसे प्रति लिटरवर पोचले आहे. दोन दिवसांपूर्वीच सीएनजीच्या दरात १ रुपये १७ पैशांची वाढ होऊन दर १०० रुपये ६७ पैसे प्रति किलो झाला. इंधन दरवाढ आणि तुटवडा या दुहेरी संकटांमुळे सर्वसामान्य नागरिक, वाहतूकदार, व्यापारी आणि उद्योग क्षेत्र चिंतेत आले आहे.टंचाई डिझेलची पण त्या रांगा पाहून पेट्रोलच्या वाहनधारकांनीही पंपांवर गर्दी केली होती.."सध्या किराणा मालाच्या दरात मोठी वाढ झालेली नसली तरी इंधन दरवाढीचा परिणाम पुढील काही दिवसांत निश्चितपणे बाजारावर दिसू शकतो. वाहतूक खर्च वाढल्याने किराणा, बांधकाम साहित्य. दैनंदिन वापराच्या वस्तू तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. इंधन तुटवडा कायम राहिला तर पुरवठा साखळीवरही परिणाम होईल."- संजय कांकरिया, जिल्हा व्यापारी महासंघ अध्यक्ष."कंपनीकडून वेळेवर इंधन पुरवठा होत नसल्याने आम्हालाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पैसे भरूनही वेळेत डिझेल मिळत नाही. तीन दिवसांपासून पंपांवर वारंवार इंधन संपत आहे. नागरिकांचा रोष आमच्यावर निघत असून अनेकदा कर्मचारी आणि वाहनधारकांमध्ये वादाचे प्रसंग घडत आहेत."- कृष्णा दरक, पेट्रोल पंप चालक."उत्पादन खर्च. वाहतूक खर्च आणि कच्च्या मालाच्या दरात आधीच वाढ होत आहे. त्यात इंधन संकटामुळे उद्योगांवरील आर्थिक ताण आणखी वाढणार आहे. याचा परिणाम शेवटी वस्तूंच्या किमती वाढण्यात होईल आणि ग्राहकांवर अतिरिक्त भार पडेल. परिस्थिती दीर्घकाळ राहिली तर लघु आणि मध्यम उद्योगांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो."- उत्सव माछर, अध्यक्ष. सीएमआयए"मागील काही दिवसांपासून रंग. कपड्यांचे धागे. वाहतूक आणि इतर कच्च्या मालाच्या खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यात आता इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च आणखी वाढला आहे. याचा थेट परिणाम कपड्यांच्या बाजारावर होत असून सध्या कपड्यांच्या किमतीत सुमारे पाच टक्क्यांनी वाढ झाली आहे."- अजय तलरेजा, कपड्यांचे होलसेल व्यापारी."दर वाढले ही बाब वेगळी आहे. पण किमान इंधन उपलब्ध तरी झाले पाहिजे. सध्या उद्योग क्षेत्र वाहतूक व्यवस्था आणि व्यापारी वर्ग मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. अनेक उद्योगांचे उत्पादन आणि मालवाहतूक इंधनावर अवलंबून आहे. तुटवड्यामुळे उद्योगांच्या कामकाजावर परिणाम होऊ लागला आहे. सरकार आणि तेल कंपन्यांनी तातडीने पुरवठा सुरळीत करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याची गरज आहे."- अर्जुन गायकवाड, अध्यक्ष, मसिआ.